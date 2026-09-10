Erdoğan’la görüşüp teşekkür etmişti… Mansur Yavaş siyasi geleceğine dair kararını verdi!

Aktarılan bilgilere göre Yavaş'ın CHP'den ayrılması halinde başka bir siyasi partiye geçmek yerine yoluna bağımsız olarak devam etmesi bekleniyor. Yavaş'ın önümüzdeki günlerde Yeni Parti ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir çağrıda bulunabileceği de öne sürüldü. Bu konuda, "Mansur Yavaş önümüzdeki günlerde Yeni Parti'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik arınalım çağrısı yapabilir" ifadeleri kullanıldı. Yavaş'ın belediyeler hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını yalnızca siyasi sonuçları üzerinden değerlendirmediği, yolsuzluk yaşanmış olabileceği ihtimalinin de ciddiye alınması gerektiği görüşünü taşıdığı aktarıldı.