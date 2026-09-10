  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altın fiyatları rekor kırdı! İşte günün dikkat çeken rakamları Gelibolu’da ahlaksızlığa ve çocuk istismarına neşter! AK Partili Belediye Başkanı Soyuak skandalın yaşandığı otelin kapısına kilit vurdu! Gece yarısı tarlayı talan ettiler 1 ton salçalık biberi hırsızlar hasat etti Trump bütün başarısızlıklarını ‘başarı’ gibi anlattı CHP’ye özendi hayal sattı ‘Vanlı Kara Haydar’ namlı suç odağına darbe: Soytarıdan sonra eşi Çağla Öz de gözaltında Nükleer savaş, volkan ya da asteroid… Dünya çapında felaket yaşanırsa en güvenli ülke neresi? Instagram ve Facebook'ta çocuk istismarı! Erdoğan’la görüşüp teşekkür etmişti… Mansur Yavaş siyasi geleceğine dair kararını verdi! Altın fiyatları kritik virajda!
Siyaset
10
Yeniakit Publisher
Erdoğan’la görüşüp teşekkür etmişti… Mansur Yavaş siyasi geleceğine dair kararını verdi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erdoğan’la görüşüp teşekkür etmişti… Mansur Yavaş siyasi geleceğine dair kararını verdi!

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yavaş’ın AK Parti’ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atılmışken Yeni Parti’ye katılması için çağrı aldığı da belirtiliyordu. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Yavaş’ın siyasi geleceğine yönelik aldığı kararı kamuoyu ile paylaştı.

1
#1
Foto - Erdoğan’la görüşüp teşekkür etmişti… Mansur Yavaş siyasi geleceğine dair kararını verdi!

Mutlak butlan kararının ardından CHP'den ayrılan milletvekillerinin Yeni Parti'yi kurduğu süreçte Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi geleceği de tartışılmaya başlandı.

#2
Foto - Erdoğan’la görüşüp teşekkür etmişti… Mansur Yavaş siyasi geleceğine dair kararını verdi!

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile siyasi iletişimini sürdürdüğü belirtilen Yavaş hakkında gece saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

#3
Foto - Erdoğan’la görüşüp teşekkür etmişti… Mansur Yavaş siyasi geleceğine dair kararını verdi!

CHP'nin resepsiyonu devam ederken Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin kulisler yeniden hareketlendi.

#4
Foto - Erdoğan’la görüşüp teşekkür etmişti… Mansur Yavaş siyasi geleceğine dair kararını verdi!

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında yaptığı değerlendirmede Mansur Yavaş'ın bundan sonraki siyasi kararlarına ilişkin edindiği bilgileri aktardı.

#5
Foto - Erdoğan’la görüşüp teşekkür etmişti… Mansur Yavaş siyasi geleceğine dair kararını verdi!

Ak Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre Yavaş'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto - Erdoğan’la görüşüp teşekkür etmişti… Mansur Yavaş siyasi geleceğine dair kararını verdi!

"AK Parti kaynakları ile görüştüm. Net bir cevap vereyim. Şu an için Mansur Yavaş AK Parti'ye geçmiyor. Böyle bir talep de yok. Beklenti de yok. Mansur Yavaş, Yeni Parti'ye de katılmıyor. Mansur Yavaş CHP'de kalmayacak."

#7
Foto - Erdoğan’la görüşüp teşekkür etmişti… Mansur Yavaş siyasi geleceğine dair kararını verdi!

Açıklamalardaki en dikkat çekici bölüm ise Yavaş'ın CHP üyeliğine ilişkin oldu. Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği öne sürülürken bunun eylül ayı içerisinde gerçekleşebileceği belirtildi. Edinilen kulis bilgisi şu ifadelerle aktarıldı:

#8
Foto - Erdoğan’la görüşüp teşekkür etmişti… Mansur Yavaş siyasi geleceğine dair kararını verdi!

"Büyük ihtimal CHP'den istifa edecek. Eylül ayı içerisinde olabilir, daha sonra olabilir. Kaynaklarımdan aldığım bilgiyi sizinle paylaşayım. Mansur Yavaş şu an AK Parti'ye katılmıyor. Yeni Parti'ye katılmıyor. CHP'den de istifa ediyor. Aldığım bilgi bu. Mansur Yavaş bağımsız kalacak."

#9
Foto - Erdoğan’la görüşüp teşekkür etmişti… Mansur Yavaş siyasi geleceğine dair kararını verdi!

Aktarılan bilgilere göre Yavaş'ın CHP'den ayrılması halinde başka bir siyasi partiye geçmek yerine yoluna bağımsız olarak devam etmesi bekleniyor. Yavaş'ın önümüzdeki günlerde Yeni Parti ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir çağrıda bulunabileceği de öne sürüldü. Bu konuda, "Mansur Yavaş önümüzdeki günlerde Yeni Parti'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik arınalım çağrısı yapabilir" ifadeleri kullanıldı. Yavaş'ın belediyeler hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını yalnızca siyasi sonuçları üzerinden değerlendirmediği, yolsuzluk yaşanmış olabileceği ihtimalinin de ciddiye alınması gerektiği görüşünü taşıdığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hani hükümet CHP’li belediyelere kaynak vermiyordu! Aras’tan Erdoğan’a 112,5 milyon euroluk teşekkür
Gündem

Hani hükümet CHP’li belediyelere kaynak vermiyordu! Aras’tan Erdoğan’a 112,5 milyon euroluk teşekkür

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın sözleri, muhalefetin “Hükümet CHP’li belediyelere kaynak vermiyor” söylemini tartışma..
Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu’ndan İmamoğlu hakkında sert sözler! Cumhurbaşkanı seçilse nasıl kurtulacaktınız"
Gündem

Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu’ndan İmamoğlu hakkında sert sözler! Cumhurbaşkanı seçilse nasıl kurtulacaktınız”

Merkez solun önemli isimlerinden Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu, Ekrem İmamoğlu’na yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çapoğlu, İmamoğlu’n..
Saç diplerinde kaşıntı nedenleri: Tedavisi varmış! İşte en çok bunlar neden oluyor?
Kadın - Aile

Saç diplerinde kaşıntı nedenleri: Tedavisi varmış! İşte en çok bunlar neden oluyor?

Saç diplerinde kaşıntı, nedenleri ve tedavisi için kafa derisinde kaşıntı nedenine göre ürün kullanmalısınız. Çünkü saç derisi hassastır siv..
İran vurulan tankerlerin intikamını aldı! ABD üssü ve destroyerlerine füze yağdırdı
Dünya

İran vurulan tankerlerin intikamını aldı! ABD üssü ve destroyerlerine füze yağdırdı

ABD’nin İran’a ait petrol tankerlerini hedef almasının ardından Tahran yönetiminden misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları, Ürdün’de ABD s..
CHP’nin kuruluş yıl dönümünde kavga ve kaos yine sahne aldı! Resepsiyonda yan yana gelen Kılıçdaroğlu ve İnce Yeni Partilileri çileden çıkardı!
Gündem

CHP’nin kuruluş yıl dönümünde kavga ve kaos yine sahne aldı! Resepsiyonda yan yana gelen Kılıçdaroğlu ve İnce Yeni Partilileri çileden çıkardı!

CHP’nin kuruluş yıl dönümü bahaniyle düzenlenen resepsiyonda parti içindeki taht kavgaları ve derin çatlaklar bir kez daha kamuoyunun gözler..
Çok konuşulacak sözler! Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı
Dünya

Çok konuşulacak sözler! Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la süren savaşın sona ermesi için Kasım 2026 ara seçimlerini işaret etti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23