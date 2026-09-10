Erdoğan’la görüşüp teşekkür etmişti… Mansur Yavaş siyasi geleceğine dair kararını verdi!
Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yavaş’ın AK Parti’ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atılmışken Yeni Parti’ye katılması için çağrı aldığı da belirtiliyordu. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Yavaş’ın siyasi geleceğine yönelik aldığı kararı kamuoyu ile paylaştı.