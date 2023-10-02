  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset
6
Erdoğan'ın sözleri dünyayı salladı! Dünya basını aynen nakletti

2023-10-02 11:41:20
Erdoğan'ın sözleri dünyayı salladı! Dünya basını aynen nakletti

Avrupa Birliği (AB), üyelik için yıllardır beklettiği Türkiye'ye karşı tavırlarıyla Ankara'nın tepkisini çekiyor.

#1
Foto - Erdoğan'ın sözleri dünyayı salladı! Dünya basını aynen nakletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 60 yıldır kapıda bekletildiğini belirterek, bloktan bir beklentilerinin olmadığını söyledi.

#2
Foto - Erdoğan'ın sözleri dünyayı salladı! Dünya basını aynen nakletti

TBMM’de 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda Genel Kurulu’na seslenen Erdoğan'ı mesajları dünyada yankılandı.

#3
Foto - Erdoğan'ın sözleri dünyayı salladı! Dünya basını aynen nakletti

Fransa merkezli AFP haber ajansı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden artık hiçbir şey beklemediğini yazdı. Erdoğan'ın, "Biz AB'ye verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk ama onlar neredeyse hiçbirini tutmadı." şeklindeki ifadelerine yer verildi. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, AB'ye katılım sürecine ilişkin yeni taleplere tolerans göstermeyeceklerini söylediğine dikkat çekildi.

#4
Foto - Erdoğan'ın sözleri dünyayı salladı! Dünya basını aynen nakletti

Yunanistan merkezli SKAI televizyonu, "Türkiye'nin artık AB'den hiçbir beklentisi yok" başlığıyla okurlarını bilgilendirdi. Türkiye'nin Brüksel ile müzakere sürecinde sözlerini tuttuğunu söyleyen Erdoğan'ın, AB'den aynı tavrı görmemesinden rahatsızlık duyduğu belirtildi. Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım sürecinden ise bahsetmediği notuna yer verildi.

#5
Foto - Erdoğan'ın sözleri dünyayı salladı! Dünya basını aynen nakletti

Meclis'te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ile devam eden sürece ilişkin şunları ifade etmişti: Yönetimler değişse de Avrupa Birliği'nin ülkemize yönelik adaletsiz ve ahde vefa ilkesiyle bağdaşmayan tarafgir tutumunda bir değişiklik olmadı. Kağıt üzerinde ortaya koydukları ilkeleri, kuralları, süreçleri hiçe sayan bir yaklaşımla ülkemize haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar. Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği'nden herhangi bir beklentimiz yok. Şayet, bize karşı örtülü bir yaptırım gibi kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklarından geri dönerlerse, kendi yanlışlarını düzeltmiş olurlar. Yapmazlarsa siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri olarak bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler. Eğer, artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa, işin o tarafı da kendi bilecekleri iştir. Biz, demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag Kriterleri'ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz.

Az önce dünyaya duyuruldu! Türkiye'ye petrol akışını kesen Arap ülkesi resmen pes etti
Ekonomi

Az önce dünyaya duyuruldu! Türkiye'ye petrol akışını kesen Arap ülkesi resmen pes etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın yeniden açılacağını duyurdu.
Ziyaretinizle HDP ile ittifakınızı mı unutturacaksınız?
Siyaset

Ziyaretinizle HDP ile ittifakınızı mı unutturacaksınız?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ile gizli ittifak yapan İYİ Parti'nin Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, İçişleri Bakanı Al..
Dolar kuru, altın ve euro yıl sonunda gerçek fiyatlar ne olacak! Uzman bilgi verdi: güncel 1 Ekim 2023 fiyatı
Ekonomi

Dolar kuru, altın ve euro yıl sonunda gerçek fiyatlar ne olacak! Uzman bilgi verdi: güncel 1 Ekim 2023 fiyatı

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını..
2 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

2 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (02 Ekim 2023) sunuyoruz...

Süpermarket zinciri iflas etti! Binlerce kişi işsiz kalacak, tüm şubeleri kapanıyor

Süpermarket zinciri iflas etti! Binlerce kişi işsiz kalacak, tüm şubeleri kapanıyor

MHP lideri Bahçeli'den emekli ikramiyesi açıklaması
Gündem

MHP lideri Bahçeli'den emekli ikramiyesi açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emekli ikramiyesi ve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23