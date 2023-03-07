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Erdoğan'ın davetlisi Waddaulah: Deprem felaketin çok yıkıcı, acı! Türkiye için her şeyi yapmaya hazırız mesajı

2023-03-07 21:06:51
Erdoğan'ın davetlisi Waddaulah: Deprem felaketin çok yıkıcı, acı! Türkiye için her şeyi yapmaya hazırız mesajı

Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Üstüne basa basa söyledi! Türkiye için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız dedi. 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Türkiye'ye taziye ve destek mesajı vererek, 'Çok yıkıcı depremler sonucunda meydana gelen felaket sonrasında Brunei her zaman Türkiye ile dayanışma içindedir ve elinden gelen her şekilde, yapabileceği her şekilde yardım etmeye de hazırdır.' dedi.

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Foto - Erdoğan'ın davetlisi Waddaulah: Deprem felaketin çok yıkıcı, acı! Türkiye için her şeyi yapmaya hazırız mesajı

"TÜRKİYE İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ" Konuşmasının başında, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türk halkına taziyelerini sunan Waddaulah, "Çok yıkıcı depremler sonucunda meydana gelen felaket sonrasında Brunei her zaman Türkiye ile dayanışma içindedir ve elinden gelen her şekilde, yapabileceği her şekilde yardım etmeye de hazırdır. Eminim ki hükümetin çabalarıyla ve Türk insanının dayanıklılığı ve gücüyle Türkiye bu trajediyi de atlatacak ve hatta daha güçlü hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Erdoğan'ın davetlisi Waddaulah: Deprem felaketin çok yıkıcı, acı! Türkiye için her şeyi yapmaya hazırız mesajı

Waddaulah, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ikili, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarına işaret ederek, "Devlet Başkanı düzeyinde yaptığım 2012'deki son ziyaretten sonra, ben iki ülke arasındaki ilişkilerin çok büyük gelişme kaydettiğini görmekten çok büyük memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu. İki ülke ilişkilerinde eğitim, savunma ve ekonomik işbirliğini daha da arttırmayı amaçladıklarını ve bugün birçok alanda anlaşma imzaladıklarını anlatan Waddaulah, bugün imzalanan anlaşmalar sayesinde işbirliğini artırma amacına daha kolay ulaşacaklarını dile getirdi.

#3
Foto - Erdoğan'ın davetlisi Waddaulah: Deprem felaketin çok yıkıcı, acı! Türkiye için her şeyi yapmaya hazırız mesajı

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BRUNEİ'DE BİRÇOK YATIRIM İMKANI DA OLDUĞUNU DİLE GETİRDİM" Waddaulah, Brunei devlet bursuyla Türk öğrencilerinin yüksek lisans çalışmalarını Brunei'de gerçekleştirebileceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanıyla (Erdoğan) yeni alanlarda işbirliği yapma konusunda da fikir teatisinde bulunduk. Örneğin sanat ve kültür, tarım ve gıda sektörü, ki bu alanda Türkiye'nin çok büyük bir deneyimi ve uzmanlığı var. Brunei'nin de Güneydoğu Asya'da oldukça stratejik bir konumu var ve gerçekten çok hızlı gelişen bir ada. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brunei'de birçok yatırım imkanı da olduğunu dile getirdim. Aslında her iki ülkenin de büyük yatırım fırsatları var." Görüşmede, Myanmar'daki durum da dahil olmak üzere ASEAN'daki son gelişmeleri ele aldıklarını bildiren Waddaulah, "5 maddelik uzlaşmanın uygulanmasının gereğinin altını çizdik. Türkiye'nin bu noktada ASEAN'ın sektörel diyalog ortağı olarak katkısını ve önemini belirtmek isterim." görüşünü paylaştı.

#4
Foto - Erdoğan'ın davetlisi Waddaulah: Deprem felaketin çok yıkıcı, acı! Türkiye için her şeyi yapmaya hazırız mesajı

FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatına verdiği desteğin de altını çizerek, "Bu bağlamda bir kere daha vurgulamak isterim ki Brunei, Filistin ile dayanışma içindedir. İsrail'in sürekli saldırılarını da kınamaktadır." mesajını verdi. Ukrayna'daki çatışmaların ve gerilimin artışıyla ilgili endişelerini de dile getirdiklerini söyleyen Waddaulah, "(Ukrayna'nın) Toprak bütünlüğü ve egemenliğin öneminin ve bu çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini söyledik. Bu bağlamda Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin imzalanması konusunda olumlu katkılarını büyük takdirle karşılıyoruz. Aynı zamanda aktif bir şekilde arabuluculuk yaparak, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin azaltılmasına yaptığı katkıyı büyük takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Erdoğan'ın davetlisi Waddaulah: Deprem felaketin çok yıkıcı, acı! Türkiye için her şeyi yapmaya hazırız mesajı

Sultan Waddaulah, görüşmenin sonunda iki ülke ilişkilerinin iyi durumda olduğunu ve daha da gelişerek güçleneceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkına misafirperverlikleri için teşekkür etti.

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