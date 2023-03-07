Erdoğan'ın davetlisi Waddaulah: Deprem felaketin çok yıkıcı, acı! Türkiye için her şeyi yapmaya hazırız mesajı

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BRUNEİ'DE BİRÇOK YATIRIM İMKANI DA OLDUĞUNU DİLE GETİRDİM" Waddaulah, Brunei devlet bursuyla Türk öğrencilerinin yüksek lisans çalışmalarını Brunei'de gerçekleştirebileceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanıyla (Erdoğan) yeni alanlarda işbirliği yapma konusunda da fikir teatisinde bulunduk. Örneğin sanat ve kültür, tarım ve gıda sektörü, ki bu alanda Türkiye'nin çok büyük bir deneyimi ve uzmanlığı var. Brunei'nin de Güneydoğu Asya'da oldukça stratejik bir konumu var ve gerçekten çok hızlı gelişen bir ada. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brunei'de birçok yatırım imkanı da olduğunu dile getirdim. Aslında her iki ülkenin de büyük yatırım fırsatları var." Görüşmede, Myanmar'daki durum da dahil olmak üzere ASEAN'daki son gelişmeleri ele aldıklarını bildiren Waddaulah, "5 maddelik uzlaşmanın uygulanmasının gereğinin altını çizdik. Türkiye'nin bu noktada ASEAN'ın sektörel diyalog ortağı olarak katkısını ve önemini belirtmek isterim." görüşünü paylaştı.