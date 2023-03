Erdoğan'ın davetlisi Waddaulah: Deprem felaketin çok yıkıcı, acı! Türkiye için her şeyi yapmaya hazırız mesajı

Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Üstüne basa basa söyledi! Türkiye için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız dedi. 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Türkiye'ye taziye ve destek mesajı vererek, 'Çok yıkıcı depremler sonucunda meydana gelen felaket sonrasında Brunei her zaman Türkiye ile dayanışma içindedir ve elinden gelen her şekilde, yapabileceği her şekilde yardım etmeye de hazırdır.' dedi.