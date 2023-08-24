2023-08-24 10:18:14 Erdoğan’dan tüm dünyaya tarihi çağrı! G-20 ve BM Genel Kurulu’nda dünyayı uyaracak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iklim değişikliği sorununa dikkat çekti. "Dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren bu hayati konuda hem kendi yükümlülüklerimizi yerine getirerek hem küresel düzeyde inisiyatif üstlenerek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Küresel tehdit oluşturan iklim krizi ile ilgili G20 zirvesinde ve BM Genel Kurulu'nda da konuşma yapacağı ve dünyayı uyaracağı belirtildi.