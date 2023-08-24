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Dünya
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Erdoğan’dan tüm dünyaya tarihi çağrı! G-20 ve BM Genel Kurulu’nda dünyayı uyaracak

2023-08-24 10:18:14
Erdoğan’dan tüm dünyaya tarihi çağrı! G-20 ve BM Genel Kurulu’nda dünyayı uyaracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iklim değişikliği sorununa dikkat çekti. "Dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren bu hayati konuda hem kendi yükümlülüklerimizi yerine getirerek hem küresel düzeyde inisiyatif üstlenerek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Küresel tehdit oluşturan iklim krizi ile ilgili G20 zirvesinde ve BM Genel Kurulu'nda da konuşma yapacağı ve dünyayı uyaracağı belirtildi.

#1
Foto - Erdoğan’dan tüm dünyaya tarihi çağrı! G-20 ve BM Genel Kurulu’nda dünyayı uyaracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından ulusa seslendi.

#2
Foto - Erdoğan’dan tüm dünyaya tarihi çağrı! G-20 ve BM Genel Kurulu’nda dünyayı uyaracak

İklim değişikliği konusuna ayrı bir parantez açarak "Dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren bu hayati konuda hem kendi yükümlülüklerimizi yerine getirerek hem küresel düzeyde inisiyatif üstlenerek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

#3
Foto - Erdoğan’dan tüm dünyaya tarihi çağrı! G-20 ve BM Genel Kurulu’nda dünyayı uyaracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 zirvesinde ve ABD'de yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iklim değişikliğini gündemine alarak dünyaya uyarıda bulunacağı belirtildi.

#4
Foto - Erdoğan’dan tüm dünyaya tarihi çağrı! G-20 ve BM Genel Kurulu’nda dünyayı uyaracak

Son dönemde yaşanan doğal afetlerden etkilenen Türkiye, yenilenebilir enerjiye yatırım ve çevre konularına gösterdiği hassasiyete rağmen küresel gelişmelerin olumsuz etkilerinden kendini izole edemedi.

#5
Foto - Erdoğan’dan tüm dünyaya tarihi çağrı! G-20 ve BM Genel Kurulu’nda dünyayı uyaracak

Bu kapsamda son Kabine toplantısında da gündeme alınan konuya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: "İklim değişikliğinden savaşlara kadar pek çok faktör gıda arz güvenliğini tüm toplumlar için bir milli güvenlik meselesi haline dönüştürmüştür. Topraklarının önemli bir kısmı Akdeniz Havzası'nda yer alan ülkemiz için 2 bin 100 yılına kadar yapılan projeksiyonlar ortalama sıcakların yükseleceğine, sıcak hava dalgalarının yaygınlaşacağına, orman yangını risklerinin artacağına, yağışların düşeceğine, dengesiz yağışlar sebebiyle taşkınların çoğalacağına velhasıl bugüne kadar alışık olmadığımız pek çok sorunla karşı karşıya kalacağımıza işaret etmektedir. Nitekim ilkbahardan yaza girerken yaşanan yoğun yağışların ardından gelen yüksek hava sıcaklıklarının etkileri ülkemizde tarımdan enerjiye pek çok alanda hissediliyor. Dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren bu hayati konuda hem kendi yükümlülüklerimizi yerine getirerek hem küresel düzeyde inisiyatif üstlenerek çalışmalarımıza devam edeceğiz."

#6
Foto - Erdoğan’dan tüm dünyaya tarihi çağrı! G-20 ve BM Genel Kurulu’nda dünyayı uyaracak

DÜNYANIN GELECEĞİ İÇİN SIFIR ATIK Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi de uluslararası düzeyde takdir edildi.

#7
Foto - Erdoğan’dan tüm dünyaya tarihi çağrı! G-20 ve BM Genel Kurulu’nda dünyayı uyaracak

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından "Küresel Amaçlar Eylem Ödülü"nün ilki dahil olmak üzere birçok ödüle layık görülürken projenin dünya geneline yayılması ve dünyanın geleceğine katkı sunulması için çabaların yoğunlaştırılacağı belirtildi.

#8
Foto - Erdoğan’dan tüm dünyaya tarihi çağrı! G-20 ve BM Genel Kurulu’nda dünyayı uyaracak

PARİS ANLAŞMASINA EN ÇOK KATKI VEREN ÜLKE TÜRKİYE İklim değişikliğinin sebebi olarak gösterilen insan ürünü sorunlarda en düşük paya sahip ülkelerden olan Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde atılan uluslararası adımların tamamında yer aldı.

#9
Foto - Erdoğan’dan tüm dünyaya tarihi çağrı! G-20 ve BM Genel Kurulu’nda dünyayı uyaracak

Türkiye iklim krizinin önüne geçmek amacıyla 197 ülkenin ortak hareket etmeleri gerektiğini kabul ettikleri uluslararası bir anlaşma olan Paris Anlaşmasının da tarafı...

#10
Foto - Erdoğan’dan tüm dünyaya tarihi çağrı! G-20 ve BM Genel Kurulu’nda dünyayı uyaracak

Türkiye, Paris İklim Anlaşması'na "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma" hedefleriyle en önemli katkıyı veren ülkeler arasında bulunuyor.

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