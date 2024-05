Erdoğan’dan tarihi konuşma! İsrail Gazze’de durmayacak! Hamas Anadolu’nun ileri savunmasını yapıyor

KANUN DIŞINA ÇIKANA HESAP SORARIZ Son dönemde gündeme gelen her hadiseyi tüm boyutlarıyla, en ince detayına kadar takip ettiklerini belirten Erdoğan, “Kanunun dışına çıkan; hatası, kastı veya marazı olan kim varsa, hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz. Ülkeye ve millete karşı vazifesini yapmamanın hiçbir bahanesi olmaz. Bizim için her bir saniye, milletimizin emanetidir; o her saniyeyi milletimiz için sarf etmek boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.