Erdoğan’dan tarihi konuşma! İsrail Gazze’de durmayacak! Hamas Anadolu’nun ileri savunmasını yapıyor

HAMAS ANADOLU'YU DA SAVUNUYOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın bu katillerin yakasını bırakmayacağını belirterek şunları söyledi: “İnsanlık bıraksa dahi biz bu katillerin, bu soykırımcıların, bu gözü dönmüş cinayet şebekesinin peşini bırakmayacağız. Şimdi Hamas'ı destekliyoruz diye, Hamas'a sahip çıkıyoruz diye dışarıda ve içeride bizi eleştiriyorlar. Yahu sizde hiç mi vicdan yok, hiç mi insafınız kalmadı? Gazze'de açlıktan ölmek üzere olan masum yavrulara yardım götüren tırlara bile tahammül edemeyenleri savunacak kadar, bu terörü, bu terör devletini savunacak kadar mı ruhunuzu, kimliğinizi, kişiliğinizi kaybettiniz?”