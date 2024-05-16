2024-05-16 06:59:59 Erdoğan’dan tarihi konuşma! İsrail Gazze’de durmayacak! Hamas Anadolu’nun ileri savunmasını yapıyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, “Sanmayın ki İsrail Gazze’de duracak. Sanmayın ki Ramallah güvenlik içinde olacak. Bu azgın devlet, bu terör devleti, eğer durdurulmazsa 'vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecek. İsrail, Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor; bize saldırıyor bize. Hamas, Gazze'de, Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor.” Dedi. İşte Erdoğan’ın tarihi konuşmasından detaylar…