Erdoğan’dan beklenmedik “İran” ayarı! “Filistin bezirgânı” muhteremlere büyük şok! “Çok mahcup olursunuz, boş yapmayın”

“Merhum Cemil Meriç, Tanzimat'tan itibaren Avrupa ideolojilerini tercüme etmekle meşgul Türk aydınını olağanüstü vukûfiyetle anlatır, "Türk aydını tercüme odasında doğmuştur" sözüne de vurgu yapardı. Mezkûr sözün sahibi mi? Genellikle uçuk kaçık çıkışlarıyla hatırladığımız Yalçın Küçük idi. İnandığı "yüce gök" şifasını versin, böyle güzel aforizmaları vardı. Bir defasında da şöyle demişti: "İsrail, Türkiye'de İsrail'de olduğundan daha güçlüdür." Kastettiği Türk hariciyesi başta olmak üzere çok kritik alanları tutan bilumum Sabetayistler ve bir kısım "Beyaz Türkler"di. Dolayısıyla... İran'ın İsrail'e 13 Nisan gecesi düzenlediği saldırıyı herkesten çok bunların itibarsızlaştırması veya havai fişek gösterisi tesmiye ederek aşağılaması beklenirdi. Böyle olmadı ya da oldu da "bizimkilerin" sesleri ortalığı öyle kapladı ki ben duyamadım.