2024-04-19 15:20:00 Erdoğan’dan beklenmedik “İran” ayarı! “Filistin bezirgânı” muhteremlere büyük şok! “Çok mahcup olursunuz, boş yapmayın”
Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, ''Sayın Erdoğan, Batı'nın çifte standardını eleştirirken, kınaması gerekenin Netanyahu olduğunu belirtirken, siz sabahlara kadar İran'ı aşağılamakla uğraştınız!.. Ne diyelim, iyi ki Erdoğan var... İçlerinde mebzul miktarda İran sempatizanlarının da olduğu "Filistin bezirgânı" muhteremlere de (Erdoğan'ın tavrını/tutumunu yakinenler için) şuncağızı söylemek isterim Çok mahcup olursun, boş yapmayın'' dedi. Tuna, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: