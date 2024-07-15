“Erdoğan’a suikast timi” oteli bu hale getirdi! Tüm izler aynı duruyor

Yaşanan olayların ardından otel yönetimi, 15 Temmuz'da yaşananların hafızalardan silinmemesi için saldırının izlerini taşıyan odaları koruma altına alarak kullanıma kapattı. Kullanıma açılmayan odalar aradan 8 yıl geçmesine rağmen hain darbe girişiminin izlerini ilk günkü gibi taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda, toplantı yaptığı alan ve koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı odalar, demir korkuluklarla muhafaza edilirken, o günün izlerinin silinmemesi için temizlik dahi yaptırılmıyor. Otel odasında kan izleri bulunan yatak, darbecilere karşı direnen bir koruma polisine ait kelepçe ile 18 kurşun iziyle dikkat çeken kanepe, saldırının şiddetinin ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Güvenlik güçlerinin kahramanca direnişini anlatan diğer detaylar arasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı odanın arkasındaki bölümde ise seccadeler ve toplantı masasındaki dağınık dosyalar bulunuyor.