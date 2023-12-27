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"Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacak" deniyordu! Şok gelişme az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

2023-12-27 11:14:08
“Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacak” deniyordu! Şok gelişme az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

7 milyon asgari ücretlinin gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamma çevrilmiş durumdayken kritik bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün önce Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İş ve TİSK Başkanlarıyla bir toplantı yapması ardından da Kabine'yi toplaması bekleniyordu. Kulislerde Erdoğan'ın Kabine sonrası 2024 yılı için zamlı asgari ücreti açıklayacağı konuşuluyordu. Ancak Erdoğan'ın kabine toplantısı iptal edildi. Asgari ücret görüşmesi de Erdoğan'ın programında yer almadı.

#1
Foto - "Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacak" deniyordu! Şok gelişme az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

2023 yılının son Kabine Toplantısının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanması bekleniyordu. Kabine toplantısı öncesinde de rakamların konuşulacağı 3. toplantısını bir türlü yapamayan Asgari Ücret komisyonu üyeleriyle Erdoğan'ın bir toplantı yapacağı belirtiliyordu. Ancak son dakika kritik bir gelişme yaşandı. 

#2
Foto - "Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacak" deniyordu! Şok gelişme az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Bugün yapılacağı belirtilen Kabine toplantısı iptal edildi. Normal şartlarda geçtiğimiz hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle ertelenmişti. Erdoğan'ın açıklanan resmi programında sadece saat 14:00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katılacağı bilgisi yer aldı.

#3
Foto - "Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacak" deniyordu! Şok gelişme az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Kabine toplantısının, Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde belediye başkanı adayları için temayül yoklamasına katılacağı ve aday belirleme çalışmalarını yürüteceği için iptal edildiği ifade ediliyor. Kabine'de asgari ücret ile memur ve emeklilere yapılan zammın görüşülmesi bekleniyordu. 

#4
Foto - "Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacak" deniyordu! Şok gelişme az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine öncesi, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve TİSK Başkanları ile de görüşmesi bekleniyordu. Habertürk'ün haberine göre Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayla asgari ücreti kamuoyuna duyuracaktı. Ancak toplantı yapılmayınca beklentiler boşa çıktı.

#5
Foto - "Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacak" deniyordu! Şok gelişme az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Milyonlar asgari ücrette zam oranının ne olacağını merak ederken, Ekonomi Gazetesi'nde dikkat çeken bir haber yer aldı. "17 bin lira cepte. İşveren kendisini bu rakama hazırladı" denilen haberde "Yani 17 bin lirayı makul görüyor. AK Parti yöneticileri de bundan 1 ay öncesine kadar 16.000 – 16.500 TL civarında beklentilerini paylaşıyordu. Fakat toplumsal beklenti 17 bin lirayı aştı. Yani sanki artık toplumsal bir mutabakat 17 bin liranın üzerinde oluşmuş gibi görünüyor" ifadeleri dikkat çekti. 

#6
Foto - "Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacak" deniyordu! Şok gelişme az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

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