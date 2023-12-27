2023-12-27 11:14:08 “Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacak” deniyordu! Şok gelişme az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu
7 milyon asgari ücretlinin gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamma çevrilmiş durumdayken kritik bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün önce Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İş ve TİSK Başkanlarıyla bir toplantı yapması ardından da Kabine'yi toplaması bekleniyordu. Kulislerde Erdoğan'ın Kabine sonrası 2024 yılı için zamlı asgari ücreti açıklayacağı konuşuluyordu. Ancak Erdoğan'ın kabine toplantısı iptal edildi. Asgari ücret görüşmesi de Erdoğan'ın programında yer almadı.