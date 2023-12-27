“Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacak” deniyordu! Şok gelişme az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Milyonlar asgari ücrette zam oranının ne olacağını merak ederken, Ekonomi Gazetesi'nde dikkat çeken bir haber yer aldı. "17 bin lira cepte. İşveren kendisini bu rakama hazırladı" denilen haberde "Yani 17 bin lirayı makul görüyor. AK Parti yöneticileri de bundan 1 ay öncesine kadar 16.000 – 16.500 TL civarında beklentilerini paylaşıyordu. Fakat toplumsal beklenti 17 bin lirayı aştı. Yani sanki artık toplumsal bir mutabakat 17 bin liranın üzerinde oluşmuş gibi görünüyor" ifadeleri dikkat çekti.