Erdoğan talimatı verdi... Tek ülke Türkiye! Dünyanın yıldızı olacağız

Ekonomi yönetimi ile yapılan toplantılarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da normalleşme süreci ile birlikte üretimde hiçbir aksamaya fırsat verilmemesini istediği öğrenildi. Erdoğan'ın Türkiye'nin dünyanın yeni üretim üssü olma konusunda gelen talepleri karşılayacak şekilde teknolojik altyapıdan, insan kaynağında kadar her türlü hazırlığın bir an önce tamamlanması gerektiğini söylediği belirtildi. AK Parti kurmayları "Özellikle, elektronik, makine, bilişim sektörü konusunda Çin'e alternatif olacağız. Talebin Türkiye'ye kayacağı görünüyor zaten. Burada sorun talebi karşılayacak altyapıyı hazırlamaktır. Bir milyon yazılımcı projesi de bu hazırlıkların bir parçasıdır" görüşünü dile getirdi.