2020-05-10 09:14:10 Erdoğan talimatı verdi... Tek ülke Türkiye! Dünyanın yıldızı olacağız
Türkiye'nin koronavirüs salgını dolayısıyla yurt dışına yaptığı tıbbi ekipman yardımlarının, dünyadaki "Türkiye algısını" değiştirdiğini vurgulayan AK Parti kaynakları, "Yeni dönemde riski paylaştırma politikaları uygulanacak. Bu konuda Çin'e alternatif olacak tek ülke şu anda Türkiye. Dünyanın yeni üretim üssü olma yolunda Türkiye yıldızlaşacak" dedi. Erdoğan da normalleşme süreci ile birlikte üretimde hiçbir aksamaya fırsat verilmemesi talimatını verdi.