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Siyaset
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Erdoğan talimatı verdi... Tek ülke Türkiye! Dünyanın yıldızı olacağız

2020-05-10 09:14:10
Erdoğan talimatı verdi... Tek ülke Türkiye! Dünyanın yıldızı olacağız

Türkiye'nin koronavirüs salgını dolayısıyla yurt dışına yaptığı tıbbi ekipman yardımlarının, dünyadaki "Türkiye algısını" değiştirdiğini vurgulayan AK Parti kaynakları, "Yeni dönemde riski paylaştırma politikaları uygulanacak. Bu konuda Çin'e alternatif olacak tek ülke şu anda Türkiye. Dünyanın yeni üretim üssü olma yolunda Türkiye yıldızlaşacak" dedi. Erdoğan da normalleşme süreci ile birlikte üretimde hiçbir aksamaya fırsat verilmemesi talimatını verdi.

#1
Foto - Dünyayı saran yeni tip koronavirüsün etkisiyle tüm ülkelerin ekonomilerinde, ikinci dünya savaşından sonraki büyük buhrandan daha fazla bir küçülme beklenirken, Türkiye Kovid-19'un faturasını en aza indirmek ve dünyanın yeni üretim merkezi olmak için hazırlık yapıyor.

Dünyayı saran yeni tip koronavirüsün etkisiyle tüm ülkelerin ekonomilerinde, ikinci dünya savaşından sonraki büyük buhrandan daha fazla bir küçülme beklenirken, Türkiye Kovid-19'un faturasını en aza indirmek ve dünyanın yeni üretim merkezi olmak için hazırlık yapıyor.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantılarda,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantılarda, "post-covid ekonomisi" diye nitelendirilen, virüs sonrası olası ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı. Bu toplantılarda, AK Parti'nin ekonomi kurmayları Türkiye ve dünya ekonomilerinde yaşanabilecek gelişmeler, alınacak tedbirler ve faturayı en aza indirmek için atılacak adımlarla ilgili değerlendirmeler yaptı. Virüsün Çin'den dünyaya yayılması nedeniyle, birçok ülkenin Çin'i sorgulamaya başladığı, Çin'in dünyanın en büyük stratejik ürün üssü olma özelliğini kaybettiği, Çin'e bağımlı olmanın riskli olduğunu gören ülkelerin önümüzdeki süreçte rotayı Türkiye'ye çevireceği ihtimali üzerinde duruldu.

#3
Foto - Avrupa ülkeleri ile ABD'nin

Avrupa ülkeleri ile ABD'nin "Yumurtaların tamamının tek sepete değil, farklı güvenilir yerlere dağıtılması gerektiğini" gördüğüne dikkat çeken AK Parti'nin ekonomi kurmayları "Yeni dönemde riski paylaştırma politikaları uygulanacak. Üretim üssü olarak bir başka ülkeyi yedeklemeleri gerekecek. Bu konuda Çin'e alternatif olacak tek ülke şu anda Türkiye'dir. Dünyanın yeni üretim merkezi olma yolunda Türkiye yıldızlaşacak" görüşünü dile getirdi.

#4
Foto - Çin'in üretim ve tedarik sisteminde yaşanan sıkıntıların küresel çaptaki şirketleri üretim merkezlerini çeşitlendirmeye yönelttiğini belirten AK Parti kurmayları

Çin'in üretim ve tedarik sisteminde yaşanan sıkıntıların küresel çaptaki şirketleri üretim merkezlerini çeşitlendirmeye yönelttiğini belirten AK Parti kurmayları "Ülkemizin, sahip olduğu kapasite ile dünyanın Çin'den sonraki alternatif üretim üssü olacak ülkelerin başında geldiği görülüyor. Türkiye elektronik üretimi başta olmak üzere bir çok sektörde merkez ülke olma yolunda" dedi.

#5
Foto - Ekonomi yönetimi ile yapılan toplantılarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da normalleşme süreci ile birlikte üretimde hiçbir aksamaya fırsat verilmemesini istediği öğrenildi. Erdoğan'ın Türkiye'nin dünyanın yeni üretim üssü olma konusunda gelen talepleri karşılayacak şekilde teknolojik altyapıdan, insan kaynağında kadar her türlü hazırlığın bir an önce tamamlanması gerektiğini söylediği belirtildi. AK Parti kurmayları

Ekonomi yönetimi ile yapılan toplantılarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da normalleşme süreci ile birlikte üretimde hiçbir aksamaya fırsat verilmemesini istediği öğrenildi. Erdoğan'ın Türkiye'nin dünyanın yeni üretim üssü olma konusunda gelen talepleri karşılayacak şekilde teknolojik altyapıdan, insan kaynağında kadar her türlü hazırlığın bir an önce tamamlanması gerektiğini söylediği belirtildi. AK Parti kurmayları "Özellikle, elektronik, makine, bilişim sektörü konusunda Çin'e alternatif olacağız. Talebin Türkiye'ye kayacağı görünüyor zaten. Burada sorun talebi karşılayacak altyapıyı hazırlamaktır. Bir milyon yazılımcı projesi de bu hazırlıkların bir parçasıdır" görüşünü dile getirdi.

#6
Foto - AK Parti kaynakları, Türkiye'nin yurt dışına yaptığı tıbbi yardımların, dünyadaki

AK Parti kaynakları, Türkiye'nin yurt dışına yaptığı tıbbi yardımların, dünyadaki "Türkiye algısını" değiştirdiğini de belirterek "Bu yardımlarla ilgili fikir tamamen Cumhurbaşkanı’na aittir. Kesinlikle hiçbir siyasi amaç gütmeden bu yardımların yapılmasını istemiştir. Cumhurbaşkanı dünyaya 'Ortak konularda birlikte hareket edilmesi' mesajını vermiştir. Türkiye'ye yönelik güven tesis edilmiştir" değerlendirmesini yaptı. (Türkiye)

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