Erdoğan talimatı verdi! Emekli maaşlarına düzenleme geliyor

"TYP KONTENJANININ ÇALIŞMA SÜRESİNİ 9 AY DAHA UZATIYORUZ" Toplum Yararına Programların (TYP), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde uygulanmasının 9 ay daha uzatıldığını anımsatan Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla vatandaşları istihdama doğrudan kazandırabilecek hizmetler sunduklarını söyledi. Işıkhan, söz konusu hizmetlerle iş arayanları en uygun işlere yerleştirdiklerini, işverenlere en doğru adayı yönlendirdiklerini belirterek, ayrıca vatandaşların mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, iş tecrübesi edinmesinin sağlanması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. TYP'lerin de içinde bulunduğu birçok aktif iş gücü programını özel sektör, STK'ler ve kamu kurumları işbirliğinde yürüttüklerini bildiren Işıkhan, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklerde mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlediklerini aktardı. İstihdamında zorluk çekilen vatandaşlara geçici de olsa gelir desteği sağlayan, aynı zamanda iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirebilmek adına uyguladıkları TYP'yi çok önemsediğini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti: "6-7 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizde günlük yaşamla birlikte çalışma hayatını da yeniden ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bu sebeple Toplum Yararına Program 11 ilimiz için daha büyük bir anlam ifade ediyor. Malumunuz, TYP süremiz normal şartlar altında 6 aylık sürelerle uygulanıyordu. Ancak mevzuatta yaptığımız düzenlemeyle deprem bölgesi illerimize tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik TYP kontenjanının çalışma süresini 9 ay daha uzatıyoruz." Süre uzatımına ek olarak TYP'den yararlanacak vatandaşlar için bazı istisnalar da getirdiklerine dikkati çeken Işıkhan, şöyle devam etti: "Bu çerçevede, TYP'den en fazla 9 ay süreyle yararlanma kuralımızı esnettik. Daha önce mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlara, kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenlere ve TYP'den sonra İŞKUR tarafından teklif edilen en az 3 iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenlere 24 ay bekleme süresi veriyorduk. Sadece deprem illerimize özel olarak bu şartı da artık aramayacağız. Ayrıca, program süresince hafta tatili ve resmi tatiller hariç olmak üzere 5 gün olan ücretsiz izin hakkını da 10 güne çıkarmış bulunuyoruz. Amacımız, hem temel ve öncelikli kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak hem de depremzede kardeşlerimizin en çok ihtiyaç duydukları anlarda yanlarında olmak, geçici de olsa bir iş kapısı açmaktır. Aynı zamanda istiyoruz ki vatandaşlarımız kendi memleketlerinde çalışma imkanı bulabilsinler, orada geçimlerini sürdürebilsinler." Bu şekilde vatandaşların yaralarını bir nebze de olsa sarabilmenin derdinde olduklarını dile getiren Işıkhan, "Böylece depremden etkilenen 11 şehrimizin yeniden ihya ve inşa sürecinde özellikle çalışma hayatının sekteye uğramadan sürdürülmesini sağlamak istiyoruz. Milletimiz müsterih olsun, devlet olarak her koşulda depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni düzenlememizin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.