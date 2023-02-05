Erdoğan: Sizin cinsinizi de, cibiliyetinizi de gayet iyi biliyoruz" demişti İşte CHP'nin cibilliyeti

Yıldıray Oğur'un kaleminden, İsmet İnönü'nün ülke açlıktan kırılırken ve insanlar ölürken devletin malını nasıl har vurup harman savurduğu CHP iktidarını, İnönü'nün açlık ve kıtlık yıllarında oğulları için spor bir otomobil siparişi verdiğini bununla da yetinmeyip pahalı ve lüks şey var ailesi için istediğini CHP'yi tanımak açısından bilmekte fayda var. İşte Yıldıray Oğur'un o yazısı: “Allah’ın verdiği canı yaşatmak amacıyla çaldığımız için günah olmayacağını düşündük.” 1940’larda bir mahkemede hasta çocuğu için bostandan meyve çalarken bekçinin vurduğu adamın karısı kocasını böyle savunmuştu. Zor yıllardı. Savaş patlamıştı. 1940 yılında enflasyon 3, 1941 yılında 5 olmuştu. Ekonomi 1940’da yüzde 4.8, 1941’de yüzde 10.4 küçülmüştü. Bütçenin yüzde 61’i orduya gidiyordu. Kişi başına milli gelir 1600 dolardı. İNSANLAR AÇLIKTAN ÖLÜYORDU Eksik beslenmeden akciğer hastalıkları yaygınlaşmış, hırsızlık yüzde 50 artmış, gazetelerde her gün besleyemediği için çocuğunu öldüren anne babalar, sokaklara terk edilen bebekler, karneyle dağıtılan ekmek için yaşanan kavga edenler üzerine haberler çıkmaktaydı. Varlık Vergisi’ne kadar ucu varacak tedbirlerden biri 1940’da çıkan Milli Koruma Kanunu’ydu ve bu kanunla ithalat neredeyse durmuş, piyasayı kalitesiz, sağlıksız ürünler kaplamıştı. Teneke bulunamadığı için sokağa atılmış gaz tenekelerinde yapılıp gaz kokan peynirler, işlemeyen saatler, kesmeyen jiletler…