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Erdoğan görüşmesi sonrası ortalık karıştı: Mansur Yavaş için şok eden anket sonucu

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Erdoğan görüşmesi sonrası ortalık karıştı: Mansur Yavaş için şok eden anket sonucu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından siyasi geleceği kamuoyunun en çok konuştuğu konu haline geldi. ANK-AR araştırma şirketinin eylül ayı kamuoyu araştırmasında vatandaşlara yöneltilen "Mansur Yavaş bundan sonra ne yapmalı?" sorusuna katılımcıların büyük bir kesimi çarpıcı yanıtlar verdi. Çıkan sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 46,7'si Yavaş'ın Yeni Parti saflarına katılması gerektiğini savunurken, oranlar siyaset kulislerini şimdiden hareketlendirdi.

#1
Foto - Erdoğan görüşmesi sonrası ortalık karıştı: Mansur Yavaş için şok eden anket sonucu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları sürerken, Yavaş'ın siyasi geleceğine dair yapılan anketin sonuçları açıklandı. 

#2
Foto - Erdoğan görüşmesi sonrası ortalık karıştı: Mansur Yavaş için şok eden anket sonucu

ANK-AR tarafından yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 46,7’si Yavaş’ın Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti’ye katılması gerektiğini savunurken, yüzde 20'si ise AK Parti veya MHP tercihinde bulundu.

#3
Foto - Erdoğan görüşmesi sonrası ortalık karıştı: Mansur Yavaş için şok eden anket sonucu

ANK-AR araştırma şirketinin eylül ayı kamuoyu araştırmasında vatandaşlara "Sizce Mansur Yavaş bundan sonra ne yapmalı?" sorusu yöneltildi. Açıklanan sonuçlara göre katılımcıların en büyük kesimi, Yavaş'ın Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti saflarına katılması yönünde görüş bildirdi.

#4
Foto - Erdoğan görüşmesi sonrası ortalık karıştı: Mansur Yavaş için şok eden anket sonucu

Ankette ortaya çıkan oranlar şu şekilde sıralandı: Yeni Parti'ye katılmalı: Yüzde 46,7 AK Parti veya MHP'ye katılmalı: Yüzde 20,0

#5
Foto - Erdoğan görüşmesi sonrası ortalık karıştı: Mansur Yavaş için şok eden anket sonucu

Bağımsız kalmalı: Yüzde 13,4 CHP'de devam etmeli: Yüzde 9,8 Fikrim yok: Yüzde 10,0

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