Erdoğan görüşmesi sonrası ortalık karıştı: Mansur Yavaş için şok eden anket sonucu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından siyasi geleceği kamuoyunun en çok konuştuğu konu haline geldi. ANK-AR araştırma şirketinin eylül ayı kamuoyu araştırmasında vatandaşlara yöneltilen "Mansur Yavaş bundan sonra ne yapmalı?" sorusuna katılımcıların büyük bir kesimi çarpıcı yanıtlar verdi. Çıkan sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 46,7'si Yavaş'ın Yeni Parti saflarına katılması gerektiğini savunurken, oranlar siyaset kulislerini şimdiden hareketlendirdi.