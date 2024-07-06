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Erdoğan geliyor! Alman polisi alarmda

2024-07-06 07:56:35
Erdoğan geliyor! Alman polisi alarmda

Milli Oyuncu Merih Demiral'ın Bozkurt işareti nedeniyle ceza alması nedeniyle Avrupa ve Türkiye'de tansiyon yükseldi.

#1
Foto - Erdoğan geliyor! Alman polisi alarmda

Milli Oyuncu Merih Demiral'ın Bozkurt işareti nedeniyle ceza alması nedeniyle Avrupa ve Türkiye'de tansiyon yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maçı izleyecek olması ülkede tartışma yarattı. Berlin'deki maç öncesi Alman polisi tüm eyaletlerden yardım istedi. Alman siyasetçilerden sert sözler yükseldi.

#2
Foto - Erdoğan geliyor! Alman polisi alarmda

Milli futbolcu Merih Demiral’ın Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti, Almanya ve Türkiye arasında gerilime yol açtı. Her iki ülke karşılıklı olarak büyükelçilerini açıklamaya çağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Berlin'deki maçı izleyecek olması tansiyonu daha da artırdı.

#3
Foto - Erdoğan geliyor! Alman polisi alarmda

TÜRK TARAFTARLARDAN BOZKURT ÇAĞRISI "Turkish Ultras" taraftar grubu, İstiklal Marşı sırasında bozkurt işareti yapma çağrısında bulundu. Taraftar grubu şu açıklamayı yaptı:

#4
Foto - Erdoğan geliyor! Alman polisi alarmda

"İstiklal Marşımız okunurken tribündeki bütün taraftarlarımızı Bozkurt işareti yaparak, Bozkurt işaretinin 'ırkçılık' değil, 'Türklüğün ulusal sembolü' olduğunu göstermeye davet ediyoruz. Bileti olan ve olmayan bütün vatandaşlarımızı, maç öncesi yapılacak olan korteje ve sokaklara davet ediyoruz"

#5
Foto - Erdoğan geliyor! Alman polisi alarmda

BERLİN POLİSİ TÜM EYALETLERDEN YARDIM İSTEDİ Berlin polis teşkilatı, Türkiye-Hollanda maçını yüksek riskli olarak nitelendirdi. Polis sendikası sözcüsü Benjamin Jendro, maç için on binlerce Hollandalı ve yüz binlerce Türk taraftarın beklendiğini belirtti. Güvenlik nedeniyle tam polis sayısı açıklanmasa da tüm personelin alarmda olduğunu vurguladı.

#6
Foto - Erdoğan geliyor! Alman polisi alarmda

Jendro, bir benzeri olmayan yüksek riskli maç olduğunu belirterek tüm eyaletlerden güvenlik gücü desteği beklediklerini söyledi. Jendro, Bozkurt işaretinin de ötesinde 'aşırı sağ bir sembol' olduğunu belirtti.

#7
Foto - Erdoğan geliyor! Alman polisi alarmda

ALMAN SİYASİLERDEN SERT SÖZLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maçı izlemek üzere Berlin'e gitmesi, Alman siyasetinde eleştirilere de yol açtı.

#8
Foto - Erdoğan geliyor! Alman polisi alarmda

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Michael Roth, Erdoğan'ı milliyetçi gerilimi artırmakla suçladı.

#9
Foto - Erdoğan geliyor! Alman polisi alarmda

Roth, Erdoğan'ın ateşe körükle gittiğini söyledi. Roth, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ise milliyetçi ateşe barutla giderek tam tersini yapıyor. Önce Alman Büyükelçiyi çağırtıyor, şimdi ise maça gidiyor" dedi. Roth, Erdoğan'ın Almanyalı Türkleri ayrıştırmak istediğini iddia etti.

#10
Foto - Erdoğan geliyor! Alman polisi alarmda

BOZKURT İŞARETİNE 'BUDALACA' DEDİ Ana muhalefet CDU/CSU'dan Jürgen Hardt, Bozkurt işaretinin 'budalaca' olduğunu söyledi. Hardt, "Bir Türk milli futbolcunun budalaca hareketine yönelik Almanların meşru eleştirisi, Erdoğan'ın Almanya'ya gelmesi için iyi bir neden değil. Erdoğan Türk milliyetçiliğinin reklamını yapmaktan kaçınmalıdır" ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Erdoğan geliyor! Alman polisi alarmda

Hardt, ayrıca Erdoğan'ın Almanya'da insan hakları ile ilgili endişesi varsa AİHM'e başvurması gerektiğini söyledi.

#12
Foto - Erdoğan geliyor! Alman polisi alarmda

ALMANYA BAŞKANI SCHOLZ'DAN DİPLOMATİK AÇIKLAMA DW Türkçe'nin haberine göre; Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise temkinli bir açıklama yaptı. Scholz, Erdoğan'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ve diğer devlet başkanlarıyla temas halinde olduklarını belirtti. Scholz şunları dile getirdi:

#13
Foto - Erdoğan geliyor! Alman polisi alarmda

"Sayın Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret etmesinden, futbol maçını ziyaret etmesinden memnuniyet duyuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanıyla sürekli bir temas halindeyiz, sıkça telefonda görüşüyoruz, uluslararası toplantılarda bir araya geliyoruz" diyen Scholz, şu an EURO 2024 nedeniyle çok sayıda devlet ve hükümet başkanının Almanya'yı ziyaret ettiğini, aynı maçta bir araya gelmedikleri sürece hepsiyle doğrudan görüşmediğini söyledi.

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