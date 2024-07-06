Erdoğan geliyor! Alman polisi alarmda

Milli futbolcu Merih Demiral’ın Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti, Almanya ve Türkiye arasında gerilime yol açtı. Her iki ülke karşılıklı olarak büyükelçilerini açıklamaya çağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Berlin'deki maçı izleyecek olması tansiyonu daha da artırdı.