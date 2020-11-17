Erdoğan elini kurtarıp tepelerine bindi ama sizin kol gitti gidiyor

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 17 Haziranlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 17 KASIM 2013 tarihli ve “BUGÜN ELİNİ VEREN YARIN KOLUNU KAPTIRIR” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Daha iki gün önce, Osman Baydemir, "HDP, AK Parti'ye 2015 Haziran seçimlerinden sonra koalisyon teklifi götürdü" diyerek, İyi Parti'nin HDP ile anayasa çalışması yapmasının üzerini örtmeye çalıştı.. Oysa şu fotoğrafı gösterseydi, daha anlamlı olurdu. Tayyip Erdoğan'a, eğilerek elini uzatan Osman Baydemir fotoğrafı.. Erdoğan'ın asker ve polis kanı akmasın diye uzattığı eli, Baydemir o tarihte eğilerek tutmuş. Ama sonra hainlik ettiler.. PKK silah bırakma sözü verdiği halde, yapmadı.. Ondan sonra da devlet PKK'nın tepesine indi.. Bu gerçeklere rağmen, şimdi o HDP'lilere sanki daha önce hiç el uzatılmamış gibi, İyi Partililer sahneye çıkarıldı.. Oyun şu: "Erdoğan'ı başka türlü devirmeye gücümüz yetmiyor. Devirelim, sonra HDP'nin hakkından geliriz.." Başlığa da bir cevap verelim.. O başlığı, 2015 seçimlerinde HDP'ye oy verilmesi çağrısı yapan Sözcü yöneticilerine, yazarlarına hatırlatmak daha iyi olur.. Elinizi veriyorsunuz ama, belki de kolunuzu da kaptırırsınız. Herkes Erdoğan değil ki, elini kurtardığı gibi, onların tepesine de binmesini bilsin..” dedi.