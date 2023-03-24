Erdoğan çok sert konuştu: Onları Allah'a havale ediyorum

Ramazana kavuşmanın heyecanının yaşandığı bu günlerde tekrar Hataylılarla beraber olmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu belirten Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şerifin böyle anlamlı bir iftar sofrasında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu özellikle yaşıyoruz. Cumhur İttifakı olarak sizlerle bu mutluluğu yaşama fırsatını bizlere verdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında tüm Hataylı vatandaşlarımın ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum." dedi. Depremler sebebiyle buruk karşılanan ramazanın Türk milleti, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ay, Allah rızası için yapılan ibadetlerin, hayır ve hasenatın katbekat ödüllendirildiği bir bereket ayıdır. Bizler de bu mübarek günleri anlamına ve önemine mütenasip şekilde idrak etmenin gayretindeyiz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'la birlikte 11 ili vuran ve yaklaşık 14 milyon kişiyi doğrudan etkileyen depremin acısını 85 milyonun yaşadığını dile getirerek, "Nerede olursak olalım, kalplerimiz siz depremzedelerimizle birlikte atıyor. Buradaki kardeşlerimiz sıkıntı çekerken hayatı normal akışına bırakmayı, başka işlerle uğraşmayı kendimize zül addediyoruz. Deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp fotoğraf çektirdikten sonra sırra kadem basanlar gibi değiliz. Asla da olmayacağız." diye konuştu.