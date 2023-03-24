Erdoğan çok sert konuştu: Onları Allah'a havale ediyorum

"Hiçbir ayrım yapmadan, kimsenin kökenine, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmadan, mağduriyetleri gidermenin yollarını arıyoruz. Bu anlayışla depremlerde en çok yıkıma uğrayan 7 ilimizi ve ilçelerini Cumhur İttifakı olarak ve bunun yanında AK Partili 250 belediyemiz ile kardeş belediye ilan ettik. Hatay'ı da Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Nevşehir, Rize, Tokat, Yalova ve Yozgat belediyelerimiz başta olmak üzere 94 AK belediyemize emanet ettik. Belediyelerimizin başkanları ve ekipleriyle depremin ilk gününden beri Hatay'da nasıl özveriyle çalıştıklarını sizler gayet iyi biliyorsunuz. Gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu tam 47 gündür hizmetleriyle, samimiyetleriyle burada pek çok kez sergilediler. Rabb'im depremzedelerimize yardıma koşan herkesten razı olsun. Ramazan ayı boyunca belediyelerimiz her zamankinden daha fazla gayret göstererek inşallah sizlerin yanında olacaklar. Ramazanı buruk geçirmemeniz için iftar ve sahur programlarından psikososyal destek çalışmalarına kadar sizlere gereken desteği verecekler. Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek, belediyelerimiz faaliyetlerini sürdürecekler. İnşallah bizler de her fırsatta buralara gelip acınızı paylaşacak, yürütülen çalışmaları yakından takip edeceğiz."