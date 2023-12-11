2023-12-11 16:07:24 Erdoğan, Ataklı’yı yerinden hoplattı! O gelişme, Can’ı resmen çıldırttı! Sakin ol be şampiyon
Türkiye ne zaman olumlu bir adım atsa, nasırlarına basılmışçasına anında ayağa fırlayan zümre, yine harekete geçti. Yunanistan’ın 10 adasına gidecek Türklere gümrük kapısında 7 günlük vize verilecek olmasını eleştiren Can Ataklı, söz konusu uygulamadan belki de ilk faydalanacaklardan biri olacağı gerçeğini unutturup edebiyat parçaladı. Korkusuz gazetesi yazarı Ataklı, “Sende hiç utanma yok mu” dedirten yazısında özetle şunları kaydetti: