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Medya
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Erdoğan, Ataklı’yı yerinden hoplattı! O gelişme, Can’ı resmen çıldırttı! Sakin ol be şampiyon

2023-12-11 16:07:24
Erdoğan, Ataklı’yı yerinden hoplattı! O gelişme, Can’ı resmen çıldırttı! Sakin ol be şampiyon

Türkiye ne zaman olumlu bir adım atsa, nasırlarına basılmışçasına anında ayağa fırlayan zümre, yine harekete geçti. Yunanistan’ın 10 adasına gidecek Türklere gümrük kapısında 7 günlük vize verilecek olmasını eleştiren Can Ataklı, söz konusu uygulamadan belki de ilk faydalanacaklardan biri olacağı gerçeğini unutturup edebiyat parçaladı. Korkusuz gazetesi yazarı Ataklı, “Sende hiç utanma yok mu” dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Erdoğan, Ataklı’yı yerinden hoplattı! O gelişme, Can’ı resmen çıldırttı! Sakin ol be şampiyon

“Nasıl sevindirik oldular anlatamam. Dünkü Hürriyet gazetesini gördünüz mü? Tabii diğer yandaş gazeteler ve televizyonların da baş haberlerinde aynı durum vardı.

#2
Foto - Erdoğan, Ataklı’yı yerinden hoplattı! O gelişme, Can’ı resmen çıldırttı! Sakin ol be şampiyon

Erdoğan’ın “tarihiiiii” Yunanistan gezisinden sonra Yunanistan, 10 adaya gelecek Türklere gümrük kapısında 7 günlük vize verecekmiş. Yani keyfi için Yunan adalarına gidecek olanlar konsolosluk kapılarında vize için beklemeyecekmiş. Sevindikleri ve “tarihiiiii” diye çığlıklar attıkları büyük zafer buymuş.

#3
Foto - Erdoğan, Ataklı’yı yerinden hoplattı! O gelişme, Can’ı resmen çıldırttı! Sakin ol be şampiyon

Yunan adalarına kaç kişi gider? Rivayet muhtelif.

#4
Foto - Erdoğan, Ataklı’yı yerinden hoplattı! O gelişme, Can’ı resmen çıldırttı! Sakin ol be şampiyon

Bir milyon diyen de var, daha fazlasını söyleyen de. Gerçi 2019 yılı verilerine göre Yunanistan’a giden toplam Türk turist sayısı 786 bin ama olsun, bu kadar kusur kadı kızında da olur.”

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