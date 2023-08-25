Erdoğan AK Parti’nin kuruluş yıldönümünde itiraf etti. Her şeyi değiştirdik ama…

"HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİK ANA MUHALEFET PARTİSİNİ DEĞİŞTİREMEDİK" AK Parti olarak, Türk siyasetinin son 22 yılına yön verdiklerini belirten Erdoğan, "Karşılaştığımız engellere rağmen tarihi nitelikle sayısız reforma imza attık. Yıllardır kendi öz yurdunda parya olarak görülen toplum kesimlerini, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı haline getirdik. Demokrasimizin standardını yükselttik, vesayeti gerilettik. İmkansız denilen pek çok başarıyı ülkemizin kazanç hanesine gururla yazdırdık." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 22 yıllık siyasi yolculuklarında kalibre ve kalitelerine uygun bir muhalefet bulamadıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü : "Her şeyi değiştirdik fakat ülkemizin ana muhalefet partisini, tek parti faşizminin boyunduruğundan bir türlü kurtaramadık. Halka rağmen halkçı bu zihniyet mensuplarına millete saygı duymayı, milli iradeye hürmet göstermeyi öğretemedik. 22 yıllık sürede tam 17 kez sandıkta bizimle yarıştılar. Yani ortalama 1,5 yılda bir siyaset arenasında karşımıza çıktılar. Her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Milleti hafife almanın, milli iradeyi aşağılamanın, sandığın meşruiyetini sorgulamanın bedelini seçimleri kaybederek ödediler." Muhalefet partilerinin yaşadıkları onca hezimete ve seçim yenilgisine rağmen bir kez olsun hatalarından ibret almadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "Bir kez olsun 'Biz nerede yanlış yaptık' sorusunu kendilerine sormadılar. Bir kez olsun, kendi yanlışları dolayısıyla milleti suçlama alışkanlıklarını terk etmediler. Dün, vatandaşı 'gerici, yobaz, takunyalı, makarnacı, göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı' diye aşağılıyorlardı. Bugün de 'kırsal kesim' diyerek tahkir ediyorlar. Dün, açık oy gizli tasnifle milli irade hırsızlığı yapıyorlardı, bugün de sandığın meşruiyetini tartışmaya açarak aynı faşizmi sergiliyorlar. Dün, iktidara giden yolu vesayetçilerin himmetinde arıyorlardı, bugün de terör örgütleriyle işbirliği yapmakta görüyorlar. Nereye dayanıyorlar, Kandil'e. Kandil'den gelecek desteğe dayanarak seçim kazanacaklarını zannediyorlardı. Ne oldu? Oldu mu? 14'ünde oldu mu? 28'inde oldu mu? Olmadı, olmaz. Bu millet asla bu yanlışlara, bu teröre ve teröristlere yüz vermeyecektir." Erdoğan, muhalefetin her seçim sonrasında, içindeki sandık ve milli irade nefretini kusmaktan geri durmadığını belirterek, "Velhasıl, yıllar geçiyor, ülke değişiyor, dünya değişiyor, köprülerin altından çok sular akıyor hatta eski çamlar bardak oluyor ama CHP'nin faşist kodları asla değişmiyor. Kılıçdaroğlu ve avanesinin, milletin tercihlerine karşı hazımsızlıklarında zerre kadar iyileşme olmuyor." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun girdiği 13 seçimin 13'ünü de kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Her seçim öncesinde çeşitli oy oranları vererek şayet bunları alamazsa istifa edeceğini, CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturmayacağını söyled ama hiçbir zaman sözünün eri olmadı, onurluca geri çekilmeyi dahi beceremedi. Bunu yapmadığı gibi, başta kendi seçmeni olmak üzere vatandaşın aklıyla alay etmeye devam etti. Daha 3 ay önce, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı ağır hezimete rağmen halen çıkıp milletten özür dilemiyor, kendini hesaba çekmiyor, hatalarıyla yüzleşmiyor. Kapalı kapılar ardında, terör örgütünün siyasi uzantıları dahil, kimlere ne sözler verdiğini, neleri taahhüt ettiğini açıklamıyor. Çok açık ve net söylüyorum, Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, bu arsızlıkları en fazla Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. Toplumun belli kesimlerinde hayal kırıklığı giderek büyümekte, bunların aymazlıklarından dolayı umutsuzluk yaygınlaşmaktadır. Siyasete olan güveni de zedeleyen bu durum, açık söylüyorum, demokrasimiz için de risk oluşturmaktadır."