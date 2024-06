Röportaj serisine devam eden başarılı çalıştırıcı, Goretzka’nın ‘Come to Galatasaray’ yorumunu beğendiğini öğrenince, “Bilmiyordum, o zaman hemen arayayım Leon’u. Eğer gelecekse her gün ‘Come to Galatasaray’ derim Goretzka’ya” açıklamasını yaptı. Okan Buruk’un esprili yaklaşımına rağmen, Galatasaray cephesinin bu transfer için çoktan harekete geçtiği ortaya çıktı. Alman basınına göre Münih tarafından satış listesine konulan Goretzka’ya gelen onlarca transfer teklifinden biri de Galatasaray’a ait.