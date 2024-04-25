  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Erciş'te kenger mesaisi başladı!

2024-04-25 09:00:24
Erciş'te kenger mesaisi başladı!

İlkbaharın gelmesiyle Van'ın Erciş ilçesinde adeta kenger mesaisi başladı.

#1
Foto - Erciş'te kenger mesaisi başladı!

Van’ın Erciş ilçesinde baharın gelişi ile beraber dağlarda doğal olarak yetişen kenger bitkisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

#2
Foto - Erciş'te kenger mesaisi başladı!

Erciş ilçesinde baharla birlikte bölgenin birçok yerinde yetişen ve nefis bir tada sahip olan kenger bitkisi yoğun ilgi görüyor.

#3
Foto - Erciş'te kenger mesaisi başladı!

Yaklaşık iki ay boyunca bulunabilen ve sağlık açısından da faydaları saymakla bitmeyen kenger bitkisi, çoğu dar gelirli ailenin de geçim kaynağı oldu.

#4
Foto - Erciş'te kenger mesaisi başladı!

. Bölgede genellikle yöresel yemeklerde kullanılan kenger bitkisini toplamaya gelen Metin Kılıç, “İlkbaharın gelmesiyle birlikte dağlarımızda doğal ortamlarda yetişen kenger bitkisini toplamaya geliyoruz.

#5
Foto - Erciş'te kenger mesaisi başladı!

Kenger bitkisini toplayarak yemeğini ve turşusunu yapıp yiyoruz. İnsanların buraya gelip bu güzellikleri görüp ve bu bitkiyle tanışmasını isteriz” dedi.

#6
Foto - Erciş'te kenger mesaisi başladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eskişehir, Müslüman toprağı değil mi? Kelime-i Tevhid bayrağı rahatsız etti
Gündem

Eskişehir, Müslüman toprağı değil mi? Kelime-i Tevhid bayrağı rahatsız etti

Kelime-i Tevhid bayrağına karşı belirli bir azınlığın hazımsızlığı Eskişehir'de ortaya çıktı. Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç neredeyse..
Fatih beyi cenazede gören var mı?
Siyaset

Fatih beyi cenazede gören var mı?

Yerel seçimden önce İsmailağa'yı ziyaret eden Fatih Erbakan, Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesine katılmadı.
'Altın doları tahtından indiriyor!'
Ekonomi

'Altın doları tahtından indiriyor!'

Piyasalarda dolar mı, altın mı tartışması yükseldi. Aslında altın mı para mı demek daha doğru olur. Geçen haftalarda ons başına 2,400 dolar ..
Meclis'teki tartışma bahçede devam etti! DSP Lideri Aksakal'dan Sakık'a: Eşkıyalığı dağlarda yaparsın
Gündem

Meclis'teki tartışma bahçede devam etti! DSP Lideri Aksakal'dan Sakık'a: Eşkıyalığı dağlarda yaparsın

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "TBMM 23 Nisan özel oturumunda DEM Partili belediyelerde yaşanan 'İstiklal Marşı' ve 'bayrak' tartışmaların..
Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümüne ilişkin ailesinden açıklama
Aktüel

Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümüne ilişkin ailesinden açıklama

Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti...
Kara tren gecikir bir daha gelmez! Sosyal Medyayı kırdı geçirdi
Sosyal Medya

Kara tren gecikir bir daha gelmez! Sosyal Medyayı kırdı geçirdi

İstanbul’da bir Metrobüsün kara dumanlar içinde yanması üzerine “Kara tren gecikir bir daha gelmez” türküsü eklenince sosyal medyayı gülmekt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23