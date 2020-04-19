2020-04-19 18:38:07 Ercan Taner, Süper Lig ile ilgili bomba kulisi duyurdu!
Ünlü spor sunucusundan Süper Lig'in akıbetiyle ilgili paylaşımlar geldi.
Ünlü spor sunucusundan Süper Lig'in akıbetiyle ilgili paylaşımlar geldi.
Süper Lig'in yayıncı kuruluşunun spikeri Ercan Taner, koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan futbol liglerinin akıbetiyle ilgili resmi Twitter hesabından duyumlar paylaştı.
'Eğer oynanırsa haziranın üçüncü haftasında yeniden başlayacak'
"Lig oynanırsa planlanan yerler Alanya ve Antalya... Maçlar seyircisiz oynanacak... Lig için planlanan tarih Haziran ayının üçüncü haftası..." diyen Ercan Taner, şu duyumları iletti:
Teknik direktörler,futbolcular ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapılacak
Maçlardan önce tüm görevlilerin ateşi ölçülecek
Maç öncesi ve sonu yapılan röportajlarda maske zorunluluğu uygulanacak
Medya mensuplarının maçları takip etmesi ile ilgili kararı Bilim kurulu verecek
Maçta sakatlık olursa belirli hastanelerde tedavi için özel izolasyonlu alan oluşturulacak
Düşünülen bu plan Bilim kurulu tavsiye ederse kabul edilecek
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