Epileptik nöbet, güçsüzlük, konuşma bozukluğu... Beyin tümörleri ilk habercisi!

"Tedavilerde cerrahi yöntemlerle birlikte radyoterapi, kemoterapi ile destek yöntemler kullanılabilmektedir. Cerrahide amaç tümörün hem güvenli hem de nörolojik fonksiyonları koruyarak çıkarım olmalıdır. Cerrahi sonrasında ya da cerrahinin riskli olduğu bazı durumlarda radyoterapi düşünülür. Kötü huylu durumlarda kemoterapi de uygulanabilir. Beyin tümörü tedavisinde 'nöronavigasyon' ve 'intraoperatif MR', uyanık beyin cerrahisi, proton terapisi, 'immünoterapi', moleküler ve genetik hedefli tedaviler güncel gelişmeler arasındadır. Bu gelişmeler sayesinde hem hayatta kalma oranı hem de yaşam kalitesi artmaktadır. Ancak baş ağrılarının büyük çoğunluğu beyin tümörü ile ilişkili olmayabilir. Ancak ilerleyici özellik gösteren, nörolojik belirtilerle birlikte olan baş ağrıları mutlaka ciddiye alınmalı ve bir hekim tarafından değerlendirilmelidir."