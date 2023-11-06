Enkazdan çıktı hayata böyle tutundu

Dilken, "Depremde şubelerimi kaybettim, 10 saat boyunca oğlum, gelinim, torunum ve ben enkazda kaldık. Daha sonra toparlandık ve tekrar işimize sarıldık. Tatlı yapmaya çadırlarda devam ettim. Çeşit çeşit tatlılar yapmaya başladık. Kıvrım tatlı, fıstıklı kıvrım, kapak tatlısı İzmir lokması gibi. Tabi ki bunun en zoru kabak tatlısı. 6 saat pişirme, 24 saat kireçte yatırma var. Bunların her aşaması hassasiyet istiyor. Her aşaması çok zor ama ben bu konuda iddialıyım. Ben bunu şekerle kaynattığım için glikozun damlası yok. Mükemmel bir lezzet. Tamamen doğal. Dostlarımızda bizleri bu süreçte yalnız bırakmadı. Şuan satışımız ve işimiz çok iyi. Hatta yetiştiremiyoruz" ifadesini kullandı.