Enkazda yürekleri ısıtan manzara

Bizim ne kadar yuvamız yıkılsa da en azından bir canlı yuva kurabilmiş. Bizim ne kadar yuvamız yıkılsa da o ev bir canlıya yuva olmuş. Biz yuvayı zarar vermeden kaldırıp, yere koyduk zarar vermeden ve 2 yavru vardı. 1 saat sonra da anneleri geldi, yanlarında durdu. Biz de çıktık gittik, o yuvayı orada görmek bizim içimizi ısıttı. Memleketimizin kötü günlerinde bizi mutlu eden güzel bir şey oldu” şeklinde konuştu.