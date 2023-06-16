Enkaz altında kalan alandan ilginç manzara

Kuruyemişçi Mehmet Kartal, “2015 yılının 6 Şubat tarihinde iş yerimi açmıştım. 6 Şubat 2023’te de deprem oldu. İlk sarsıntı da evdeydim, ikincisinde öğle saatlerinde buradaydım. İlk depremde yıkıldı iş yerimiz, yapılacak hiçbir şey olmadığını anladım. Hiçbir ürün kurtaramadık gıda maddesi olduğu için. Yaklaşık 5-6 milyon lira zararımız var. Ay çekirdeklerini tarladan çiğ alırdım. Çiğ olduğu için toprağı gören ürün de yeşerip çiçek açmış. Ürün çekirdek verirse gelip geçenler yiyebilirler serbest” dedi.