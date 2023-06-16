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Yaşam
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Enkaz altında kalan alandan ilginç manzara

2023-06-16 09:32:23
Enkaz altında kalan alandan ilginç manzara

Kuruyemişçi dükkanından enkaz altında kalan kilolarca çekirdek yeniden filizlenip boy vererek çiçek açtı.

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Foto - Enkaz altında kalan alandan ilginç manzara

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası enkaz altında kalan kuruyemiş dükkanındaki çekirdekler filizlenip boy verdikten sonra çiçek açtı.

#2
Foto - Enkaz altında kalan alandan ilginç manzara

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde Azerbaycan Bulvarı’ndaki Serap Apartmanı da yıkıldı. Apartmanın altında bulunan bir kuruyemişçi ve içindeki ürünler de enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan ay çekirdekleri ise depremin üzerinden geçen 4 ay sonrasınra önce filizlendi, daha sonra boy vererek çiçek açtı.

#3
Foto - Enkaz altında kalan alandan ilginç manzara

Yol kenarından geçen vatandaşların dikkatini çeken ay çekirdekleri ilgi çekerken, kuruyemişçinin sahibi gelip geçenlerin çekirdeklerden yiyebileceğini söyledi.

#4
Foto - Enkaz altında kalan alandan ilginç manzara

Kuruyemişçi Mehmet Kartal, “2015 yılının 6 Şubat tarihinde iş yerimi açmıştım. 6 Şubat 2023’te de deprem oldu. İlk sarsıntı da evdeydim, ikincisinde öğle saatlerinde buradaydım. İlk depremde yıkıldı iş yerimiz, yapılacak hiçbir şey olmadığını anladım. Hiçbir ürün kurtaramadık gıda maddesi olduğu için. Yaklaşık 5-6 milyon lira zararımız var. Ay çekirdeklerini tarladan çiğ alırdım. Çiğ olduğu için toprağı gören ürün de yeşerip çiçek açmış. Ürün çekirdek verirse gelip geçenler yiyebilirler serbest” dedi.

#5
Foto - Enkaz altında kalan alandan ilginç manzara

Vatandaşlardan Yahya Ezer ise, “Tarlalarda görmeye alıştığımız ekinler insanların can verdiği binaların enkazlarında çiçek açmaya başladı. Kuruyemişçi enkazından kalan ay çekirdekleri ise çiçek açtı. söyleyecek kelime bulamıyoruz” diye konuştu.

#6
Foto - Enkaz altında kalan alandan ilginç manzara

Vatandaşlardan Halil İbrahim Demir de, “Ben şehir dışındaydım, akşam geldim. Dikkatimi çekti, her yer enkazdı. Kuruyemişçinin yerinde kalan çekirdeklerin çiçek açması bence iyi bir şey, demek ki burada bir şeyler yeşerecek artık” ifadelerini kullandı.

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