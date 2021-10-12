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Eğitim
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Engelli öğretmen ataması son dakika 2021 engelli öğretmen ataması alan ve kontenjanları belli oldu mu?

2021-10-12 09:27:39
Engelli öğretmen ataması son dakika 2021 engelli öğretmen ataması alan ve kontenjanları belli oldu mu?

Engeli öğretmen ataması 2021 ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 bin ek öğretmen ataması müjdesinden sonra binlerce engelli öğretmen adayı engelli öğretmen ataması var mı? Engelli öğretme ataması olacak mı ne zaman olacak? soruları bir hayli merak etmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika müjdesini verdi ve engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Peki 750 engelli öğretmenin ataması ne zaman yapılacak? Engelli öğretmen ataması şartları neler? Engelli öğretmen ataması kontenjanları açıklandı mı? İşte 2021 engelli öğretmen atama son dakika gelişmeleri.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapmak için kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasından sonra binlerce engelli öğretmen adayının meralı gözlerle beklediği engelli öğretmen ataması müjdesini duyurdu. Erdoğan, 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıklardı. 750 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 750 öğretmen ataması başvuruları ne zaman, başvuru şartları ne? 750 engelli öğretmen ataması kontenjanları belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapmak için kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasından sonra binlerce engelli öğretmen adayının meralı gözlerle beklediği engelli öğretmen ataması müjdesini duyurdu. Erdoğan, 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıklardı. 750 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 750 öğretmen ataması başvuruları ne zaman, başvuru şartları ne? 750 engelli öğretmen ataması kontenjanları belli oldu mu?

#2
Foto - 750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar merak konusu oldu. 2021 yılı içinde engelli öğretmen ataması yapılacağının müjdesini veren Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli öğretmen ataması açıklaması araştırılıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar merak konusu oldu. 2021 yılı içinde engelli öğretmen ataması yapılacağının müjdesini veren Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli öğretmen ataması açıklaması araştırılıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

#3
Foto - 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını bu vesile ile duyurmak istiyorum. Sağlık tedbirlerine riayet etmeyi bir süre daha sürdürmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı aşılarını bir an önce olmaya veya tamamlamaya davet ediyoruz. Üniversite öğrencilerimizden yüksek öğretim kurumlarındaki sosyal alanlarda ve toplu taşımada tedbirlere azami dikkat etmelerini diliyoruz. Dünya bu virüsten temizlenmeden iş bitti diyemeyiz.

750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını bu vesile ile duyurmak istiyorum. Sağlık tedbirlerine riayet etmeyi bir süre daha sürdürmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı aşılarını bir an önce olmaya veya tamamlamaya davet ediyoruz. Üniversite öğrencilerimizden yüksek öğretim kurumlarındaki sosyal alanlarda ve toplu taşımada tedbirlere azami dikkat etmelerini diliyoruz. Dünya bu virüsten temizlenmeden iş bitti diyemeyiz.

#4
Foto - Engelli öğretmen ataması 2021 kontenjanları belli oldu mu? Engelli öğretmen ataması kontenjanları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı önünüzdeki günlerde ataması yapılacak olan engelli öğretmen kontenjanlarını açıklaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakalığı bünyesinde Şubat 2021’de ataması yapılan engelli öğretmen ataması kontenjanları listesi şu şekilde olmuştu:

Engelli öğretmen ataması 2021 kontenjanları belli oldu mu? Engelli öğretmen ataması kontenjanları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı önünüzdeki günlerde ataması yapılacak olan engelli öğretmen kontenjanlarını açıklaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakalığı bünyesinde Şubat 2021’de ataması yapılan engelli öğretmen ataması kontenjanları listesi şu şekilde olmuştu:

#5
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#6
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#10
Foto - 750 ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi ancak engelli öğretmen ataması ile ilgili başvuru tarihleri, başvuru şartları ve başvuru kılavuzu MEB tarafından açıklanacak. Engelli öğretmen ataması için başvuruda bulunmak isteyen adaylar kadro ve branş dağılımını ve başvuru tarihlerini MEB tarafından yapılan açıklama ile öğrenebilecek. MEB'den henüz bir açıklama gelmedi ancak önümüzdeki günlerde ilanın yayınlanması bekleniyor.

750 ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi ancak engelli öğretmen ataması ile ilgili başvuru tarihleri, başvuru şartları ve başvuru kılavuzu MEB tarafından açıklanacak. Engelli öğretmen ataması için başvuruda bulunmak isteyen adaylar kadro ve branş dağılımını ve başvuru tarihlerini MEB tarafından yapılan açıklama ile öğrenebilecek. MEB'den henüz bir açıklama gelmedi ancak önümüzdeki günlerde ilanın yayınlanması bekleniyor.

#11
Foto - Engelli öğretmen alımı şartları neler? Başvuru şartları hakkında henüz açıklama gelmedi. Ancak daha önceki alımlarda başvuru şartları şunlardı; 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak, 2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.) 3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

Engelli öğretmen alımı şartları neler? Başvuru şartları hakkında henüz açıklama gelmedi. Ancak daha önceki alımlarda başvuru şartları şunlardı; 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak, 2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.) 3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

#12
Foto - 4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak, 5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak, 5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

#13
Foto - 6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)

6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)

#14
Foto - 7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,br> 9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, 10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,br> 9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, 10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

#15
Foto - 11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde 2 görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır. 12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır. 13. Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.

11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde 2 görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır. 12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır. 13. Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.

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