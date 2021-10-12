Engelli öğretmen ataması son dakika 2021 engelli öğretmen ataması alan ve kontenjanları belli oldu mu?

750 ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi ancak engelli öğretmen ataması ile ilgili başvuru tarihleri, başvuru şartları ve başvuru kılavuzu MEB tarafından açıklanacak. Engelli öğretmen ataması için başvuruda bulunmak isteyen adaylar kadro ve branş dağılımını ve başvuru tarihlerini MEB tarafından yapılan açıklama ile öğrenebilecek. MEB'den henüz bir açıklama gelmedi ancak önümüzdeki günlerde ilanın yayınlanması bekleniyor.