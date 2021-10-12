2021-10-12 09:27:39 Engelli öğretmen ataması son dakika 2021 engelli öğretmen ataması alan ve kontenjanları belli oldu mu?
Engeli öğretmen ataması 2021 ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 bin ek öğretmen ataması müjdesinden sonra binlerce engelli öğretmen adayı engelli öğretmen ataması var mı? Engelli öğretme ataması olacak mı ne zaman olacak? soruları bir hayli merak etmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika müjdesini verdi ve engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Peki 750 engelli öğretmenin ataması ne zaman yapılacak? Engelli öğretmen ataması şartları neler? Engelli öğretmen ataması kontenjanları açıklandı mı? İşte 2021 engelli öğretmen atama son dakika gelişmeleri.