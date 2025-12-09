Haber Merkezi Giriş Tarihi: Enflasyon hesaplama sisteminde bir devrin sonu: Yeni yılda yeni uygulama
TÜİK, yeni yıl itibarıyla enflasyon hesaplama sisteminde köklü bir değişikliğe gidiyor. Avrupa Komisyonu kararlarıyla uyumlu olarak, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) baz yılı "2003=100"den "2025=100"e güncellenecek. Yapılan bu metodolojik dönüşümde, manşet enflasyon göstergeleri ve aylık/yıllık değişim oranları sabit kalacak olsa da, TÜFE ağırlık yapısı Ulusal Hesaplar verileri baz alınarak güncel hanehalkı tüketim eğilimlerini daha kapsamlı yansıtacak.