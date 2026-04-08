  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Limon meğer ne kadar faydalıymış! Sararan beyazlara gelen çözüm... A Milli Takım'ın kasası dolacak! Tahmini kazanç tabosu! Kayısı ağaçları çiçek açtı! Erzincan'da baharın en güzel hali Bu kararı aldılar: Göztepe maçı öncesi sürpriz gelişme: Son anda yapacaklar mı? Nereden çıktı şimdi: Beşiktaş'a patlamasının sırrı! Kante'ye verilen söz İşte Türkiye'yi ilk tanıyan ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırttı! Bu ürünler dişleriniz için yıkım olabilir! Beyazlatıyor diye kullanılıyor, sonuç hüsran oluyor Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu... BAE'yi bırakıp Türkiye'yi seçme kararı aldılar! Çuvallar dolusu parayla gelecekler Antidepresan ve sinirsel hapların kullanımı neden arttı? İletişim uzmanı Taner Akkuş açıkladı...
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Enerjide kritik eşik aşıldı! Türkiye liderliği aldı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Enerjide kritik eşik aşıldı! Türkiye liderliği aldı!

Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisinde ilk kez toplam üretimin yüzde 20'sini aşarak tarihi bir eşiği aştı.

#1
Foto - Enerjide kritik eşik aşıldı! Türkiye liderliği aldı!

Londra merkezli uluslararası düşünce kuruluşu Ember, Türkiye'nin 2025 yılı elektrik üretim verilerinin analiz edildiği ve bu üretimin Avrupa ve bölge ülkeleriyle karşılaştırıldığı Türkiye Elektrik Görünümü 2026 raporunu yayımladı. Bu yıl beşincisi hazırlanan rapora göre, Türkiye'de geçen yıl rüzgar enerjisinde 1,9 gigavatla tüm zamanların en yüksek kurulumu gerçekleşti, güneşten elektrik üretimi ise hızlı artış gösterdi.

#2
Foto - Enerjide kritik eşik aşıldı! Türkiye liderliği aldı!

Böylece, rüzgar ve güneş enerjisinin elektrik üretimindeki toplam payı ilk kez yüzde 22'ye ulaştı. Bu eşik, Türkiye'yi Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya'daki 16 ülke arasında yüzde 20 eşiğini aşan tek ülke konumuna getirdi. Rüzgar ve güneşin elektrik üretiminde ulaştığı payla Türkiye Avrupa'da talebi en yüksek 24 ülke arasında rüzgardan elektrik üretiminde 15'inci, güneşten üretimde 14'üncü ve toplam yenilenebilir kaynaklardan üretimde ise 16'ncı sırada yer aldı.

#3
Foto - Enerjide kritik eşik aşıldı! Türkiye liderliği aldı!

- KURAKLIĞIN HİDROELEKTRİKTE YARATTIĞI KAYIP YILLIK EK 1,8 MİLYAR DOLARLIK GAZ İTHALATINA YOL AÇIYOR Raporun son 30 yılı kapsayan analizi, Türkiye'nin en büyük üç barajı olan Atatürk, Karakaya ve Keban'da son 10 yıldaki ortalama elektrik üretiminin 1996-2005 dönemine göre yüzde 29 azaldığını ortaya koydu. Kuraklık nedeniyle hidroelektrikte yaşanan bu üretim kaybı, doğal gaz santralleri ile ikame ediliyor ve bu durum Türkiye'ye yılda ortalama 1,8 milyar dolarlık ek doğal gaz ithalatına yol açıyor. Enerji krizinin yaşandığı ve fiyatların arttığı yıllarda bu rakam daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

#4
Foto - Enerjide kritik eşik aşıldı! Türkiye liderliği aldı!

- BATARYA PROJESİ KAPASİTESİNDE TÜRKİYE AVRUPA'DA LİDER Üretimdeki payı artan rüzgar ve güneş enerjisini destekleyerek şebeke güvenliğini artıracak batarya projelerinde ise Türkiye, Avrupa'da lider konumda yer alıyor. Türkiye 2022'de duyurulan depolamalı rüzgar ve güneş santrali uygulamasıyla, 33 gigavatlık batarya proje kapasitesine ulaşarak tüm Avrupa Birliği ülkelerini geride bıraktı. Bu kapasite, Türkiye'nin mevcut rüzgar ve güneş enerjisi gücünün yüzde 83'üne denk gelerek Avrupa'nın en büyük depolama proje stoklarından biri olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - Enerjide kritik eşik aşıldı! Türkiye liderliği aldı!

Ember Türkiye ve Kafkaslar Bölge Lideri Ufuk Alparslan, rapora ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'de son yıllarda rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretiminde önemli artış sağlandığını belirtti. Ancak hidroelektrik ve jeotermal gibi diğer yenilenebilir kaynaklar dahil edildiğinde yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin elektrik üretimindeki payının hala birçok Avrupa ülkesinin gerisinde bulunduğunu kaydeden Alparslan, şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto - Enerjide kritik eşik aşıldı! Türkiye liderliği aldı!

"Öte yandan Türkiye rüzgar ve güneş enerjisinde, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkaslar bölgesindeki ülkeler arasında açık ara lider konumunda. Son dört yılda ikinci kez yaşanan küresel fosil yakıt krizi, temiz enerjiye geçişin önemini daha da artırdı. Türkiye'nin bu krizlere karşı yenilenebilir enerjinin gücüyle geliştireceği direnç, sadece enerji güvenliğini sağlamakla kalmayacak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanırken Türkiye'ye bölgesel enerji dönüşümünde gerçek bir öncülük fırsatı sunacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23