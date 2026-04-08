Gaziantep 'Şehrim okulum' ile Türkiye'de pilot il oldu: Eğitimde yeni bir dönem başlıyor

Gaziantep’in projede pilot il olduğunu belirten Bakan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu projeye ilk destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi oldu. İstek, çaba ve emeklerinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Bu proje ile hep birlikte şehri eğitim sürecinin bir parçası haline getirmek istiyoruz” dedi. ŞAHİN: “TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ EĞİTİMDE YENİ BİR YOLCULUĞU BAŞLATTI” Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise programda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin eğitimde yeni bir yolculuğu başlattığını ifade ederek şunları söyledi: “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile birlikte bize insanın gelişim yolculuğunu öğreten bir yaklaşım sunuldu. Bu yolculukta ilmi, hikmeti, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim anlayışıyla hareket ediyoruz. Eğitim yalnızca okul ile sınırlı değil. Şehrin tüm imkanlarının eğitim sürecine dahil edilmesi gerekiyor. Gaziantep bu noktada güçlü bir altyapıya sahip. Sanat, bilim, kültür, spor, doğa ve çevre alanlarında şehrimizin tüm imkanlarını çocuklarımızın gelişimi için seferber ediyoruz.”