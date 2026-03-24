Enerji fiyatları roket gibi! Diyarbakır’da büyük petrol hedefi

Ergin, Diyarbakır'da 1961 yılında Kurkan-2 sahasında ilk keşfin yapıldığını anımsatarak, şu anda günlük yaklaşık 15 bin varil petrol üretimi yapıldığını belirtti. Petrol endüstrisinin hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sunduğunu vurgulayan Ergin, şunları kaydetti: "Enerjide tam bağımsızlık hedefine yönelik yapılan çalışmalarla kendi sermayemiz ve kendi teknolojimiz ile keşfedip ürettiğimiz petrolün ekonomik açıdan bölgeye ve ülkeye çok büyük faydası bulunmaktadır. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü olarak Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'te faaliyet yürütüyoruz. Diyarbakır'daki üretim Türkiye'nin ham petrol üretimine önemli katkı sağlıyor."