Enerji fiyatları roket gibi! Diyarbakır’da büyük petrol hedefi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küresel enerji fiyatlarının ‘roket’ hızıyla yükseldiği ve arz güvenliğinin tartışıldığı bir dönemde, Türkiye yerli kaynaklarını devreye alarak dışa bağımlılığa darbe vuruyor. TPAO, petrol üretiminin kalbi Diyarbakır’da 2026 yılı için dev bir hamle başlattı. 65 yıllık üretim serüvenini 100 yeni kuyu ile taçlandırmayı hedefleyen TPAO, günlük üretimi 20 bin varile çıkararak bölgenin adını ‘altın harflerle’ enerji tarihine yazdırmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı rotasında ‘milli sermaye ve yerli teknoloji’ hamlesi meyvelerini vermeye devam ediyor. 1961 yılından bu yana petrol üretimiyle ülke ekonomisine can suyu olan Diyarbakır, 2026 yılında tarihinin en büyük sondaj operasyonuna ev sahipliği yapacak. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, kentin dört bir yanına kurulacak yeni şantiyelerle yer altındaki ‘kara altın’ ekonomiye kazandırılacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır'da günlük yaklaşık 15 bin varil olan petrol üretimini bu yıl yapılacak yeni sondaj çalışmaları ve açılacak kuyularla artırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda yürütülen petrol arama ve üretim faaliyetlerinde önemli merkezlerden biri olan Diyarbakır'da 1961 yılında başlayan üretim, 65 yıldır devam ediyor.

Kentte günlük yaklaşık 15 bin varil petrol üretimi yapılırken, bu yıl açılması planlanan kuyular ile bu üretimin 20 bin varile ulaşması hedefleniyor.

“2026 YILINDA DİYARBAKIR’DA YAKLAŞIK 100 YENİ KUYU AÇACAĞIZ” TPAO Batman Bölge Üretim Müdürü Mehmet Tahir Ergin, AA muhabirine, TPAO'nun kurulmasının ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde petrol faaliyetlerinin başladığını söyledi.

Ergin, Diyarbakır'da 1961 yılında Kurkan-2 sahasında ilk keşfin yapıldığını anımsatarak, şu anda günlük yaklaşık 15 bin varil petrol üretimi yapıldığını belirtti. Petrol endüstrisinin hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sunduğunu vurgulayan Ergin, şunları kaydetti: "Enerjide tam bağımsızlık hedefine yönelik yapılan çalışmalarla kendi sermayemiz ve kendi teknolojimiz ile keşfedip ürettiğimiz petrolün ekonomik açıdan bölgeye ve ülkeye çok büyük faydası bulunmaktadır. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü olarak Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'te faaliyet yürütüyoruz. Diyarbakır'daki üretim Türkiye'nin ham petrol üretimine önemli katkı sağlıyor."

Ergin, büyük bir sondaj ve petrol arama hamlesi içerisinde olduklarına işaret ederek, şöyle konuştu: "2026 yılında Diyarbakır'da yaklaşık 100 yeni kuyu açacağız. Bu kuyuların üretimimize önemli miktarda katkıda bulunacağını ve günlük üretimin yaklaşık 20 bin varile yaklaşacağını düşünüyoruz. Açtığımız her bir kuyuda, petrol çalışmalarının yapıldığı her bir noktada yöreye, çevreye ekonomik katkıda bulunmaktayız. İstihdama, ticarete ve ekonominin diğer sektörlerine katkı sunmaktayız."

Diyarbakır'da petrol üretiminin yıllar içinde artarak sürdüğünü dile getiren Ergin, yapılacak yeni yatırımlarla kentin üretim kapasitesinin daha da yükselmesini hedeflediklerini ifade etti.

Ergin, kentin petrol üretiminde önemli bir noktaya ulaştığını anlatarak, "Diyarbakır'da 1961'de başlayan petrol üretim serüveni günümüze kadar hızlanarak devam etmiştir."

"Bu faaliyetlerde büyük bir ekonomik katkı sağlanırken Diyarbakır'ın petrol anlamında adını duyuran bir il olması da sağlanmıştır."

"Özellikle 2026 yılında yapacağımız yatırımlar, açacağımız kuyular ve yeni girişimlerle Diyarbakır'ın üretimini artırarak petrol anlamında adını altın harflerle yazdıran önemli bir şehir olmasını planlıyoruz." diye konuştu.

. Halihazırda günlük 15 bin varil olan üretim kapasitesini, açılacak yaklaşık 100 yeni kuyu ile kısa sürede 20 bin varil seviyesine ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Ergin, bu hamlenin sadece enerji değil, aynı zamanda istihdam, ticaret ve bölgesel kalkınma anlamına geldiğini vurguladı.

Enerji fiyatlarındaki küresel dalgalanmalara karşı en güçlü kalkanın "yerli üretim" olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki petrol faaliyetlerinin merkez üssü haline gelen Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt hattındaki üretim zincirinin en güçlü halkası olmayı sürdürüyor.

65 yıl önce Kurkan-2 sahasında başlayan serüven, bugün dev bir endüstriye dönüşmüş durumda. 2026 yılında yapılacak yatırımlarla Diyarbakır, sadece tarım ve kültürle değil, dev petrol sahalarıyla da dünyada adından söz ettirecek. Kendi teknolojisiyle keşfeden ve kendi imkanlarıyla üreten Türkiye, dışa bağımlılığı bitirme yolunda Diyarbakır’dan yeni bir destan yazıyor.

5816 Zulmü Bitmiyor: Ramazan Hoca Serbest Bırakılsın Çağrısı!
Gündem

5816 Zulmü Bitmiyor: Ramazan Hoca Serbest Bırakılsın Çağrısı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak, Mustafa Kemal..
Ne olduysa son 24 saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketlilik
Dünya

Ne olduysa son 24 saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketlilik

Suudi Arabistan'a İran kaynaklı İHA ve füze saldırıları sürüyor. Riyad yönetimi; son 24 saatte hava sahasında 18 İHA ve 2 balistik füze düşü..
"Türkiye İsrail'i İşgal Eder, Taş Üstünde Taş Bırakmaz!"
Gündem

"Türkiye İsrail'i İşgal Eder, Taş Üstünde Taş Bırakmaz!"

Gazeteci-yazar İbrahim Karagül, bölgedeki son gelişmeleri ve İsrail’in küstah tehditlerini kaleme aldığı analizinde çarpıcı uyarılarda bulun..
‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı
Dünya

‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı

Japonya’nın Saitama vilayetinde düzenlenen sözde Nevruz etkinliğinde, Japon siyasetçi Yusuke Kawai’ye yönelik gerçekleştirilen alçakça saldı..
Pekin'den dünyaya sert uyarı! Kırmızı çizgi aşıldı!
Gündem

Pekin'den dünyaya sert uyarı! Kırmızı çizgi aşıldı!

Çin’in Orta Doğu özel temsilcisi Zhai Jun, bölgede tırmanan gerilime dair kritik açıklamalarda bulunarak tarafları derhal ateşkes ilan etmey..
Suriye'de neler oluyor? Füze saldırısı düzenlendi
Dünya

Suriye'de neler oluyor? Füze saldırısı düzenlendi

Suriye, Haseke’deki askeri üsse füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının Irak topraklarının 20 kilometre iç kesimlerinde bulunan Ta..
