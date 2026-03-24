Enerji fiyatları roket gibi! Diyarbakır’da büyük petrol hedefi
Küresel enerji fiyatlarının ‘roket’ hızıyla yükseldiği ve arz güvenliğinin tartışıldığı bir dönemde, Türkiye yerli kaynaklarını devreye alarak dışa bağımlılığa darbe vuruyor. TPAO, petrol üretiminin kalbi Diyarbakır’da 2026 yılı için dev bir hamle başlattı. 65 yıllık üretim serüvenini 100 yeni kuyu ile taçlandırmayı hedefleyen TPAO, günlük üretimi 20 bin varile çıkararak bölgenin adını ‘altın harflerle’ enerji tarihine yazdırmaya hazırlanıyor.