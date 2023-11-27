Ender Saraç'ın çok konuşulan tarifi! İşte güçlü hafızanın sırrı

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar hafıza geliştirmenin mümkün olduğunu; fakat bunun tek bir yönteme bağlı olmadığını ortaya koymaktadır. Kişinin hafızanın sahip olduğu kapasiteyi tam anlamı ile kullanabilmesi için her şeyden önce beynin ve vücudun sağlıklı olması gerekmektedir. Yani beyinde yapısal olarak bir sorun olmaması, ayrıca hafızayı dolaylı olarak etkileyecek kronik bir hastalığın bulunmaması gerekmektedir.