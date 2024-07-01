  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
10
En zorlu göç yolculuğu!

2024-07-01 21:53:49
En zorlu göç yolculuğu!

Bitlis Tatvan'da koyun sürülerinin zorlu ve tozlu yolculuğu havadan görüntülendi.

#1
Foto - En zorlu göç yolculuğu!

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde koyun sürülerinin Nemrut Dağı'ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu başladı.

#2
Foto - En zorlu göç yolculuğu!

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü'ndeki çobanlar, binlerce koyunu buğday tarlalarına ve ekinlere zarar vermemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor.

#3
Foto - En zorlu göç yolculuğu!

Koyun sürülerinin tozlu yol ve vadilerden geçişiyle beraber ortaya çıkan görüntüler havadan dron ile görüntülendi.

#4
Foto - En zorlu göç yolculuğu!

Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor.

#5
Foto - En zorlu göç yolculuğu!

Çobanlar ve koyun sürüleri günde 2 defa Nemrut Dağı'na gidiş geliş yaparak yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yolu yürümüş oluyor.

#6
Foto - En zorlu göç yolculuğu!

Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerleyişi çoban ve koyunları zorlarken, gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise seyri güzel görüntüler ortaya çıkarıyor.

#7
Foto - En zorlu göç yolculuğu!

Kıyıdüzü köyünde çobanlık yapan Cafer Alican, her gün 15 kilometre tozlu vadide koyunları ile yolculuk yaptığını söyledi. Alican, “Biz günde 15 kilometre gidip geliyoruz. Bu tozlu yollarda Nemrut'a gidip geliyoruz, geceleri orada kalıyoruz.

#8
Foto - En zorlu göç yolculuğu!

Sabah geldiğimiz zaman tekrar akşam geri gidiyoruz. Akşam oldu mu Güzelada'ya gidiyoruz, oradan gelip tekrar Nemrut'a gidiyoruz. Günde 15 kilometre gidip geliyoruz bu yollarda, bizim sezonumuz başladı. Bu sürüyle 11'inci aya kadar yaylaya gidip gelmeye devam edeceğim” dedi.

#9
Foto - En zorlu göç yolculuğu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek’ten CHP’li Ali Mahir Başarır’ı kızdıracak 3 soru
Gündem

Melih Gökçek’ten CHP’li Ali Mahir Başarır’ı kızdıracak 3 soru

Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek LGBT’lileri Türkiye’nin aydınlık geleceği olarak gören CHP’li Ali Mahir Başarır’ın yüzünü kızartac..
İzmir metrosunda facia! Çok sayıda yaralı var
Gündem

İzmir metrosunda facia! Çok sayıda yaralı var

İzmir Metrosunda arızalanan yürüyen merdiven faciaya neden oldu. Merdivenin ters yönde hareket etmesi sonrası çok sayıda vatandaş yaralandı...
PKK'lı teröristleri sahneye böyle çıkardılar
Dünya

PKK'lı teröristleri sahneye böyle çıkardılar

Irak İçişleri Bakanlığı, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu..
Başkan Erdoğan'dan Kayseri açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Kayseri açıklaması

'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz tepeden inme değil, halkın içinden zuhu..
TB2 SİHA korkusu alçaklaştırdı!

TB2 SİHA korkusu alçaklaştırdı! "Türk F-16'sını düşüren uçağa talip olduk" diyerek duyurdular
Müslüman işadamlarının ödeme yolu: 'Allah razı olsun kartı'
İSLAM

Müslüman işadamlarının ödeme yolu: 'Allah razı olsun kartı'

Sosyal medyada Müslümanların etkisiz kalmasının sebeplerini anlatan araştırmacı yazar Altay Cem Meriç, Müslümanların sosyal medyada varlık g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23