En ucuz yerli elektrikli otomobil ortaya çıktı! İşte satış tarihi

Son olarak şarj ve her ne kadar tasarım ilk prototipe göre değişiklik geçirmiş olsa da iç hacim konusunda da sitesinde yer alan mevcut bilgileri paylaşalım. Bu otomobil, evdeki priz üzerinden şarj etmek isterseniz 4 saatte, evinize bir istasyon bağlatırsanız da 80 dakikada tam doluma ulaşıyor. Aracın ön tarafında yalnızca şoför oturabiliyor. Arkada ise iki kişilik yolcu kapasitesi mevcut. Yani toplamda 3 kişilik. Fakat her ne kadar küçük boyutlu olsa da bu durum bagaj alanını etkilemiyor. Zira 650 kg ağırlığındaki bu aracın arka tarafında tam 370 lt bagaj hacmi sunuluyor. Dışarıdan boyutlarına baktığımızda ise 3159 mm uzunluğa, 1500 mm genişliğe ve 150 mm yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca bir detay olarak, 16 yaş ve üzeri için A2 ehliyet ile kullanıma uygun olduğunu da söyleyelim. Kaynak: Shiftdelete