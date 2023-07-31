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Otomotiv
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En ucuz yerli elektrikli otomobil ortaya çıktı! İşte satış tarihi

2023-07-31 22:46:40
En ucuz yerli elektrikli otomobil ortaya çıktı! İşte satış tarihi

Türkiye'deki yerli elektrikli otomobillere bir yenisi daha ekleniyor. Amperino, çalışmalarında sona geldi.

#1
Foto - En ucuz yerli elektrikli otomobil ortaya çıktı! İşte satış tarihi

Geçtiğimiz yıl nisan ayında Türkiye’de yeni bir yerli elektrikli binek otomobil geliştirildiğini sizlerle paylaştık. Bugün de Amperino isimli yerli markanın önümüzdeki dönemde satışa sunacağı ve Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili olması beklenen aracının tasarımı ve satış tarihi ortaya çıktı.

#2
Foto - En ucuz yerli elektrikli otomobil ortaya çıktı! İşte satış tarihi

Amperino satış tarihi, özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı! Öncelikle haberimizde yer alan görselleri ve satış tarihi konusundaki bilgileri Amperino’dan aldığımızı belirtelim. Peki yeni bir Togg ile mi karşı karşıyayız yoksa çok daha ulaşılabilir bir otomobil mi bizleri bekliyor? İşte detaylar…

#3
Foto - En ucuz yerli elektrikli otomobil ortaya çıktı! İşte satış tarihi

Amperino’nun geçtiğimiz yıl ortaya çıkan prototipini her ne kadar Citroen Ami ile kıyaslamış olsak da Ami gibi ruhsatta 4 tekerlekli elektrikli bisiklet olarak değil, binek otomobil olarak geçecek. Yani yalnızca şehir içi değil, otoyol ve köprü geçişlerinde de normal otomobilden farksız olarak kullanılabilecek.

#4
Foto - En ucuz yerli elektrikli otomobil ortaya çıktı! İşte satış tarihi

Peki rakipleri kimler? Boyut itibariyle Leapmotor T03’ü andırsa da özellik ve fiyat tarafında XEV YoYo gibi araçlarla rekabet etmeyi hedefliyor.

#5
Foto - En ucuz yerli elektrikli otomobil ortaya çıktı! İşte satış tarihi

Keza Leapmotor’un büyük bir dezavantajı mevcut. O da Çin’den gelen otomobillere getirilen ek yüzde 40’lık ÖTV nedeniyle 600-700 bin TL bandında olması beklenen fiyatının 900 bin TL- 1 milyon TL seviyesine çıkması.

#6
Foto - En ucuz yerli elektrikli otomobil ortaya çıktı! İşte satış tarihi

Dolayısıyla Amperino’nun yerli oluşunu da göz önünde bulunduracak olursak fiyat tarafında rakipsiz olacak. Hatta sızıntılara göre 20 bin doların altında satışa çıkması hedefleniyor.

#7
Foto - En ucuz yerli elektrikli otomobil ortaya çıktı! İşte satış tarihi

Tabii sürekli değişen dolar kuru ve enflasyon göz önünde alındığında başka bir tablo görebiliriz. Ancak bugünün koşullarında satışa çıkması halinde kabaca 550 bin TL seviyesinin altına olacağını söyleyebiliriz.

#8
Foto - En ucuz yerli elektrikli otomobil ortaya çıktı! İşte satış tarihi

Peki Amperino neler sunuyor? Öncelikle Citroen Ami gibi küçük boyutlu araçlar arasında en iyi menzile sahip olanları dahi 70-80 km menzil sunuyorken Amperino tek şarjla tam 150 km gidebiliyor. Bu da şehir içi ulaşımda büyük bir avantaj sağlıyor.

#9
Foto - En ucuz yerli elektrikli otomobil ortaya çıktı! İşte satış tarihi

Buna ek olarak, birçok rakibi 50 km/s hızları bile göremezken Amperino rahat bir şekilde 90 km/s hıza ulaşabiliyor. Tabii bu verilerin geçtiğimiz yıl geliştirilen ilk prototipe ait olduğunu ve satışa sunulacak modelde farklılık gösterebileceğini belirtelim.

#10
Foto - En ucuz yerli elektrikli otomobil ortaya çıktı! İşte satış tarihi

Zira zaman içerisinde gelişen ve ucuzlayan pil-motor teknolojisi sayesinde satışa çıkacak model ve ardılları hem daha güçlü bir motora hem de yüksek menzile sahip olabilir. Peki ne zaman satışa sunulacak? Şirket tarafından aktarılan bilgiye göre şuan için planlar 2025 yılında seri üretime geçilmesi yönünde.

#11
Foto - En ucuz yerli elektrikli otomobil ortaya çıktı! İşte satış tarihi

Fakat 2024 yılında bir ilki gerçekleştirerek sınırlı sayıda üretilen test otomobilini kar payı olmadan üretim maliyetine satışa sunacaklar. Daha sonra bu araçları yakından izleyerek olası sorunları giderecek ve ihtiyaç halinde geliştirmeler yaparak seri üretim başlayana kadar tamamen hazır bir otomobil ortaya çıkaracaklar.

#12
Foto - En ucuz yerli elektrikli otomobil ortaya çıktı! İşte satış tarihi

Son olarak şarj ve her ne kadar tasarım ilk prototipe göre değişiklik geçirmiş olsa da iç hacim konusunda da sitesinde yer alan mevcut bilgileri paylaşalım. Bu otomobil, evdeki priz üzerinden şarj etmek isterseniz 4 saatte, evinize bir istasyon bağlatırsanız da 80 dakikada tam doluma ulaşıyor. Aracın ön tarafında yalnızca şoför oturabiliyor. Arkada ise iki kişilik yolcu kapasitesi mevcut. Yani toplamda 3 kişilik. Fakat her ne kadar küçük boyutlu olsa da bu durum bagaj alanını etkilemiyor. Zira 650 kg ağırlığındaki bu aracın arka tarafında tam 370 lt bagaj hacmi sunuluyor. Dışarıdan boyutlarına baktığımızda ise 3159 mm uzunluğa, 1500 mm genişliğe ve 150 mm yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca bir detay olarak, 16 yaş ve üzeri için A2 ehliyet ile kullanıma uygun olduğunu da söyleyelim. Kaynak: Shiftdelete

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