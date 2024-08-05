En ucuz elektrikli C-SUV satışa çıktı

Geely’den elektrikli C-SUV: Geely Galaxy E5! Bugün B-SUV fiyatına satışa sunduğu C-SUV elektrikli otomobili ile tüm gözleri üzerine çeviren Geely, Galaxy E5 ile büyük bir atılım yapacak gibi duruyor. 15 bin 300 dolara yani yaklaşık 500 bin TL’ye hem C segment hem SUV hem de elektrikli bir araç üretilebileceğini herkese gösteren Geely, şimdilik 89 ülkeye aracını yollayacak.