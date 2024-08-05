2024-08-05 03:18:08 En ucuz elektrikli C-SUV satışa çıktı
Çinli otomobil üreticisi Geely, fiyatı ile elektrikli otomobil pazarını alt üst edecek yeni modeli Geely Galaxy E5'i tanıttı.
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Çinli otomobil üreticisi Geely, fiyatı ile elektrikli otomobil pazarını alt üst edecek yeni modeli Geely Galaxy E5'i tanıttı.
Çinli otomobil üreticisi Geely, bugün elektrikli otomobil pazarına damga vuran yeni modeli Galaxy E5’i satışa sundu. Özellikle fiyatıyla uygun fiyatlı elektrikli otomobil olarak adlandırabileceğimiz Geely Galaxy E5, gerek tasarımı gerek özellikleri ile herkesin beğenisini topladı.
Geely’den elektrikli C-SUV: Geely Galaxy E5! Bugün B-SUV fiyatına satışa sunduğu C-SUV elektrikli otomobili ile tüm gözleri üzerine çeviren Geely, Galaxy E5 ile büyük bir atılım yapacak gibi duruyor. 15 bin 300 dolara yani yaklaşık 500 bin TL’ye hem C segment hem SUV hem de elektrikli bir araç üretilebileceğini herkese gösteren Geely, şimdilik 89 ülkeye aracını yollayacak.
160 kW motoru ve patlamayann/yanmayan 49,52 kWh LFP bataryası ile hem güç hem de menzil vaat eden Galaxy E5, 10 dakika şarj ile toplam 135 kilometre yol alabiliyor. Tam şarj ile 440 kilometre ilerleyebilen araç, 4,615 metre uzunluğunda. Yani hemen hemen bir C segment sedan boyutunda.
2750 mm dingil uzunluğuna sahip olan Geely Galaxy E5, şirketin yeni nesil GEA platformunu kullanıyor. Bu sayede Euro NCAP testlerini 5 yıldız ile tamamlayan SUV, güvenlik tarafından da ödün vermiyor.
İç tarafta çok alışık olmadığımız bir direksiyon tasarımına sahip olan Galaxy E5, ekranın hemen önünde sürücü için 10,2 inç büyüklüğünde bir bilgi ekranı taşıyor. Orta tarafta ise aracın tüm ayarlarını da yapabildiğiniz 15,4 inç 2,5K çözünürlüklü eğlence ekranı bulunuyor.
Tüm bunlara ek olarak 11’li güç sistemi ile (motor, IGBT inverter vb.) 79 kilogram ekstra ağırlık kazanan Galaxy E5, piyasadaki en kompakt ısı pompalı termal yönetim sistemine sahip. Şimdilik ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında bir bilgiye ulaşamadığımız aracın, ülkemizdeki fiyatı vergiler dahil 1 milyon TL’yi bulabilir. Bu da elektrikli otomobiller arasında özellikle SUV’ler arasında Geely’i çok iyi bir konuma yerleştirir.
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