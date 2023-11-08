2023-11-08 20:02:01 En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok
Araba alacak milyonları ilgilendiriyor. Yeni yıldan önce sıfır araç alacak olanları büyük fırsat! En ucuz araba modelleri belli oldu. Listedeki araçlar fiyatları ile dikkat çekiyor. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonrası bayilerde sıfır otomobil sorunu ortadan kalktı. 2023 yıl sonu yaklaşırken otomobil kampanyaları yenilendi. Her markanın en ucuz otomobilleri belli oldu. İşte İşte 800 bin TL'nin altındaki sıfır araç fiyatları...