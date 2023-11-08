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Otomotiv
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En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

2023-11-08 20:02:01
En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

Araba alacak milyonları ilgilendiriyor. Yeni yıldan önce sıfır araç alacak olanları büyük fırsat! En ucuz araba modelleri belli oldu. Listedeki araçlar fiyatları ile dikkat çekiyor. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonrası bayilerde sıfır otomobil sorunu ortadan kalktı. 2023 yıl sonu yaklaşırken otomobil kampanyaları yenilendi. Her markanın en ucuz otomobilleri belli oldu. İşte İşte 800 bin TL'nin altındaki sıfır araç fiyatları...

#1
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

Sıfır otomobil alırken sıfır diye kontrol etmemezlik yapmayın. Sıfır araçlarda da hatalar olabiliyor, kontrollerinizi yapıp teslim alın. Bayilerde boya ölçüm cihazları bulunduğundan dolayı boyasını kontrol edebilir, parçaların vida-somun birleşim yerlerinde oynama olup olmadığını gözle muayene edebilirsiniz.Araç fiyatında anlaşma yaparken mutlaka küçük de olsa aksesuar talep etmeyi unutmayın, satışta zorlandıkları için aksesuarı vereceklerdir.

#2
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

Sıfır olsa da pazarlık etmeyi unutmayın. Bayiler satışlardan çok büyük karlar etmese de ilerleyen zamanda yetkili servis hizmeti vereceği için büyük kazançlar elde edeceklerdir.

#3
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

Yine de yetkili serviste yapılan bakımlar aracın garanti süresi içinde oluşacak olumsuzluklara yönelik teminat sağlıyor, bu avantajı da unutulmamalı.

#4
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

İşte markaların güncel en ucuz ve en boş paket araç fiyatları: HYUNDAI i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel675.000 TL

#5
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

SEAT Ibiza 1.0 Evo 80 Hp Style Paket

#6
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

FIAT Egea 1.4 Manuel Benzinli

#7
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

KIA Picanto 1.0L 67 bg Manuel Benzinli Feel Paket 780.000 TL

#8
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

CITROEN C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli 813.000 TL

#9
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

RENAULT Taliant Joy 1.0 65 Hp 837.900 TL

#10
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

DACIA Yeni Sandero Stepway 90 Hp 874.000 TL

#11
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

OPEL Corsa 1.2 75 Hp Benzinli Manuel 880.900 TL

#12
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

FORD Fiesta 1.1L 75 hp Benzinli Manuel 887.900 TL

#13
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

SKODA Fabia Elite 1.0 TSI 95 Hp Manuel 914.900 TL

#14
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

MG ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 Hp 929.000 TL

#15
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

HONDA City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Paket 976.000 TL

#16
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

SUZUKI Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 83 Hp 988.000 TL

#17
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

TOYOTA Corolla 1.5 Vision Otomatik 1.002.800 TL

#18
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

NISSAN Juke 1.0 DIG-T 115 Hp Benzinli Manuel 1.017.700 TL

#19
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

PEUGEOT 208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp 1.043.500 TL

#20
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

CHERY Omoda5 Comfort 1.180.000 TL

#21
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

AUDI A3 Sportback Benzinli 150 Hp 1.511.911 TL

#22
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

CUPRA Leon 1.5 Benzinli 150 Hp Otomatik 1.534.000 TL

#23
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

DS DS 4 Performance Line PureTech 130 Benzinli Otomatik 1.876.600 TL

#24
Foto - En ucuz araba modelleri! Liste açıklandı, yeni kampanyalar, araç sahipleri bundan ucuzu yok

BMW 118i Sport Line Benzinli 1.5 cc 140 Hp 1.882.800 TL MERCEDES A200 AMG 1.4 163 Hp Otomatik 1.990.500 TL SUBARU Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive 2.199.000 TL VOLVO S60 B5 AWD Plus Bright Benzin 2.0 250 Hp 2.833.760 TL

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