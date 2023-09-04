2023-09-04 11:21:54 En tatlı heyecan! Uyum haftası başladı
2023-2024 Eğitim öğretim döneminde öğrenciler için okula uyum haftası başladı.
2023-2024 Eğitim öğretim döneminde öğrenciler için okula uyum haftası başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca uygulanan okula uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmen ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla yapılıyor.
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