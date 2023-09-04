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Eğitim
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En tatlı heyecan! Uyum haftası başladı

2023-09-04 11:21:54
En tatlı heyecan! Uyum haftası başladı

2023-2024 Eğitim öğretim döneminde öğrenciler için okula uyum haftası başladı.

#1
Foto - En tatlı heyecan! Uyum haftası başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları başladı.

#2
Foto - En tatlı heyecan! Uyum haftası başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca uygulanan okula uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmen ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla yapılıyor.

#3
Foto - En tatlı heyecan! Uyum haftası başladı

#4
Foto - En tatlı heyecan! Uyum haftası başladı

#5
Foto - En tatlı heyecan! Uyum haftası başladı

#6
Foto - En tatlı heyecan! Uyum haftası başladı

#7
Foto - En tatlı heyecan! Uyum haftası başladı

#8
Foto - En tatlı heyecan! Uyum haftası başladı

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