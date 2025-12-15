En sağlıklı zeytinyağı Türkiye’de üretildi! Fiyatı dudak uçuklattı

'Antalya'nın akciğeri' olarak adlandırılan, 25 bine yakın ağacın bulunduğu 2 milyon 630 bin metrekarelik zeytinliği koruma altına alan Antalya Ticaret Borsası (ATB), 15 yıldır bu alanda zeytin ve zeytinyağı üretiminin yanında Antalya'ya özgü bir zeytin türü olan tavşan yüreği zeytini ve zeytinyağıyla ilgili de önemli çalışmalar gerçekleştirdi. ATB Başkanı Ali Çandır ve yönetimi, ilk olarak 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 'Antalya Tavşan Yüreği' ismiyle bu zeytin için coğrafi işaret tescili aldı. YAĞI İSPANYA'DA TAHLİL ETTİRİLDİ 2021 yılında Antalya'ya özgü tavşan yüreği zeytininden elde edilen zeytinyağı, İspanya Cordoba Üniversitesi'nde tahlil ettirildi. Tahlil sonucunda tavşan yüreği zeytinyağındaki oleokantal oranının, dünyadaki zeytinyağı türleri içinde en yüksek orana sahip olduğu belirlendi.