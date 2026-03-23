En kötü elektrikli otomobil belli oldu! O modeli alanlar bin pişman
J.D. Power tarafından yapılan son kullanıcı memnuniyeti anketinde Honda Prologue, rakiplerinin çok gerisinde kalarak "yılın hayal kırıklığı" unvanını aldı. Sınırlı menzili, yüksek maliyeti ve bitmek bilmeyen yazılım hatalarıyla sürücüleri isyan ettiren model, güvenilirlik testlerinde sınıfta kaldı. Honda bu krizle boğuşurken, Volkswagen’in uygun fiyatlı yeni ID.Cross hamlesi elektrikli otomobil piyasasındaki liderlik yarışını kızıştıracak gibi görünüyor.