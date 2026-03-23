En kötü elektrikli otomobil belli oldu! O modeli alanlar bin pişman
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En kötü elektrikli otomobil belli oldu! O modeli alanlar bin pişman

J.D. Power tarafından yapılan son kullanıcı memnuniyeti anketinde Honda Prologue, rakiplerinin çok gerisinde kalarak "yılın hayal kırıklığı" unvanını aldı. Sınırlı menzili, yüksek maliyeti ve bitmek bilmeyen yazılım hatalarıyla sürücüleri isyan ettiren model, güvenilirlik testlerinde sınıfta kaldı. Honda bu krizle boğuşurken, Volkswagen’in uygun fiyatlı yeni ID.Cross hamlesi elektrikli otomobil piyasasındaki liderlik yarışını kızıştıracak gibi görünüyor.

Seri üretim segmentinde yapılan araştırmada Honda Prologue, 1000 üzerinden sadece 623 puan alabildi. Bu skor, 727 olan sektör ortalamasının 104 puan altında kalarak modelin pazarın en zayıf halkası olduğunu tescilledi.

Honda Prologue’un başarısızlığındaki ana nedenlerin başında sınırlı menzil ve yüksek maliyet geliyor. Kullanıcılar, aracın rakiplerine kıyasla hiçbir ayırt edici özellik sunmamasını en büyük dezavantaj olarak görüyor.

Ayrıca Consumer Reports verileri, modelin ciddi bir güvenilirlik sorunu yaşadığını ortaya koydu. Araçta sürekli tekrarlayan yazılım hataları ve elektrik bileşenlerindeki arızalar, sürücülerin en çok şikayet ettiği konuların başında yer alıyor.

Honda’nın yaşadığı güven kaybı sürerken, Volkswagen 28 bin euro başlangıç fiyatıyla yeni ID.Cross modelini tanıttı. Şirket, uygun fiyatlı bu hamlesiyle elektrikli crossover segmentinde liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.

Yeni ID.Cross, 211 beygir gücüne kadar çıkan motor seçenekleri ve farklı batarya alternatifleriyle piyasaya sürülecek. Volkswagen, bu modelle hem fiyat hem de teknolojik stabilite açısından Honda’nın bıraktığı boşluğu doldurmayı planlıyor.

