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Spor
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En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

2024-03-30 18:55:56
En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

SON DAKİKA HABERİ: Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, son 1 yılın en iyi takımlarını açıkladı. 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 arasını baz alan bir liste hazırlayan IFFHS, Avrupa liglerinin en iyi futbol takımlarını listeledi. Sabah'a göre; Dünyanın en çok takip ettiği istatistik kurumlarından birisi olan IFFHS, listesinde Süper Lig'den o iki dev takıma yer verdi. İşte futbolseverlerin meraklılıkla beklediği o liste...

#1
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

20. Benfica

#2
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

19. GALATASARAY

#3
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

18. Arsenal

#4
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

17. Milan

#5
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

16. Barcelona

#6
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

15. West Ham United

#7
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

14. FENERBAHÇE

#8
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

13. Fiorentina

#9
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

12. Feyenoord

#10
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

11. Bayern Münih

#11
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

10. Porto

#12
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

9. Atletico Madrid

#13
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

8. Sporting Lisbon

#14
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

7. Roma

#15
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

6. Union Saint-Gilloise

#16
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

5. PSV Eindhoven

#17
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

4. Bayer Leverkusen

#18
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

3. Inter

#19
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

2. Real Madrid

#20
Foto - En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

1. Manchester City

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