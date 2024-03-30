En iyi takımlar değişti dikkat! Süper Lig'den dev listeye girenler belli oldu... Hemen kontrol edin

SON DAKİKA HABERİ: Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, son 1 yılın en iyi takımlarını açıkladı. 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 arasını baz alan bir liste hazırlayan IFFHS, Avrupa liglerinin en iyi futbol takımlarını listeledi. Sabah'a göre; Dünyanın en çok takip ettiği istatistik kurumlarından birisi olan IFFHS, listesinde Süper Lig'den o iki dev takıma yer verdi. İşte futbolseverlerin meraklılıkla beklediği o liste...