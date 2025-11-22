Savunma sanayii krizi patlak verdi: Sektör çökmek üzere

Olay sırasında römorkör tamamlanmak üzereydi ve Yaroslavl’dan ekipler sahadaydı. Çalışanlar, yöneticilerin gecikmeleri kabul ettiğini ancak ödemelerin ne zaman yapılacağına dair net bir takvim vermediğini belirtti. Yönetim, gecikmenin kaynağını Rusya Savunma Bakanlığı’ndan gelen fon eksikliğine bağlamaya devam etti. Durdurulan üretim, ödenmemiş maaşlar ve yüksek profilli askeri projelere katılım, Rusya’nın yaptırımlar altındaki savunma sanayiinde daha geniş sorunları gözler önüne seriyor. Tersane, denizcilik varlıkları üretme geçmişine sahip olsa da, mevcut iş gücü maaş veya operasyonel istikrar olmadan siparişleri yerine getiremiyor.