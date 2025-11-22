  • İSTANBUL
Savunma sanayii krizi patlak verdi: Sektör çökmek üzere

Savunma sanayii krizi patlak verdi: Sektör çökmek üzere

Rusya'da savunma sanayii alanında yaşanan kriz bir sektörü durma noktasına getirdi. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Savunma sanayii krizi patlak verdi: Sektör çökmek üzere

Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Rusya’nın Yaroslavl Tersanesi’nde çalışanlar, askeri siparişlerin ödenmemesi ve üretimin durması nedeniyle yaklaşık iki aydır maaş alamıyor. Yaroslavl Tersanesi, Rusya’nın savunma sanayii sektörüne iş birliği nedeniyle uluslararası yaptırımlar altında bulunuyor. Ukrayna basınından Ekonomichna Pravda’nın haberine göre çalışanlar, son ödemelerin Eylül ayı sonunda yapıldığını ve işçilerin çoğunun zorunlu izne çıkarıldığını belirtti.

#2
Foto - Savunma sanayii krizi patlak verdi: Sektör çökmek üzere

Bir çalışan, “Bize tüm borçlarımızın 23 Ekim’de ödeneceği sözünü verdiler ama yine hiçbir şey olmadı. Toplantılarda Savunma Bakanlığı’nın sipariş için para aktarmadığını söylüyorlar.” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Savunma sanayii krizi patlak verdi: Sektör çökmek üzere

Haber sitesine konuşan bir çalışan, maaş anlaşmazlığı nedeniyle birçok atölyenin kapalı olduğunu söyledi. Çalışanlara, maaş ödemelerinin yapılmamasının “işverenin hatası” olduğu belirtildi. Üretim neredeyse tamamen durdu ve bazı çalışanlar tersaneyi tamamen bırakmayı düşündüklerini ifade etti.

#4
Foto - Savunma sanayii krizi patlak verdi: Sektör çökmek üzere

Resmi verilere göre tersane yaklaşık 850 kişiyi istihdam ediyor ve hem sivil hem de askeri gemiler üretiyor. Üretim hattında çıkarma gemileri, devriye botları ve diğer deniz platformları bulunuyor. Ekonomichna Pravda, tersanenin Rusya’nın gemi inşa sektöründe hem ticari hem devlet müşterilerine hizmet eden çift yönlü bir rol oynadığını aktardı.

#5
Foto - Savunma sanayii krizi patlak verdi: Sektör çökmek üzere

Rus Donanması’nın en yeni römorkörü Proje 23470 Kapitan Ushakov, yakın zamanda St. Petersburg’daki bir iskelede hizmete girmeden battı. Baltic Shipyard, “Römorkördeki çalışmalar Yaroslavl Tersanesi temsilcileri tarafından yürütüldü; tersane iskelesi kiralanmıştı.” açıklamasında bulundu.

#6
Foto - Savunma sanayii krizi patlak verdi: Sektör çökmek üzere

Olay sırasında römorkör tamamlanmak üzereydi ve Yaroslavl’dan ekipler sahadaydı. Çalışanlar, yöneticilerin gecikmeleri kabul ettiğini ancak ödemelerin ne zaman yapılacağına dair net bir takvim vermediğini belirtti. Yönetim, gecikmenin kaynağını Rusya Savunma Bakanlığı’ndan gelen fon eksikliğine bağlamaya devam etti. Durdurulan üretim, ödenmemiş maaşlar ve yüksek profilli askeri projelere katılım, Rusya’nın yaptırımlar altındaki savunma sanayiinde daha geniş sorunları gözler önüne seriyor. Tersane, denizcilik varlıkları üretme geçmişine sahip olsa da, mevcut iş gücü maaş veya operasyonel istikrar olmadan siparişleri yerine getiremiyor.

