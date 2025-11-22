  • İSTANBUL
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP derhal arınmalı

Haber Merkezi
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk konusuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yolsuzluklara bulaşmış olan partiden arındırılmalı" dedi.

21
#1
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, partisinin İmralı kararını sert bir dille eleştirdi.

#2
Kılıçdaorğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle Meclis'de kurulan Milli Dayanış, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu cuma günü yapılan 18. toplantısında İmralı ziyaretiyle ilgili yapılan kapalı oylama sonrasında İmralı'ya gitme kararı alınan ama CHP'nin katılamayacağı ziyarete ilişkin CHP'ye 'tarihin doğru tarafında yer alınmalı' çağrısını yaptı.

#3
Sosyal medya hesabından video paylaşan Kılıçdaroğlu, "CHP, Orta Doğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını defetmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde yer almalıdır. Ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır" dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde;

#4
"İkincisi, CHP devlete istikamet çizer. Türkiye, at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş coğrafyasında sıkıştırılamaz. CHP, Orta Doğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını defetmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde yer almalıdır. Ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinden öncü olması ve istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında olmak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir." Öte yandan Kılıçdaroğlu, CHP'yi yolsuzluk ve rüşvet skandalları üzerinden de hedef aldı.

#5
Öte yandan Kılıçdaroğlu, CHP'yi yolsuzluk ve rüşvet skandalları üzerinden de eleştirdi. Partiye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şunları söyledi; Birincisi; siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama, bakın büyük bir ama ile söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz

Sanki başkanlık döneminde bunları yapmış gibi chp yi devlet karşıtı yapan kendisi değilmiş gibi devleti dış güçlere şikayet eden değilmiş gibi 13 sene bounca hep fitne ile ugra

Hüsnü Aslanoğlu

Kendi atadığı hırsızlardan ve bu kadar hırsızlıktan hiç haberi yokmuş gibi davranıyor. Kendi zamanında neden derhal arındırmamış partisini? Kurultayda kendisini göndermemiş olsalardı, derhal arındıracakmıydı partisini?
