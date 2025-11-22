Canan Karatay yine ezber bozdu: Tansiyon yükseltir! Ne Baş ağrısı ne stres hormonunu ne hormon tansiyonu! Bu kez uyardı

“İnatçı tansiyon diye bir şey yok” Video boyunca sıkça ilaç eleştirisi yapan Karatay, modern tıpta kullanılan “inatçı tansiyon” tanımını da yanlış buldu. İddiasına göre tansiyon ilaçları ve idrar söktürücüler vücuttan tuzu atıyor, bu da stres hormonu salgılanmasına yol açıyor: “İlaçlar bir anda bırakılmaz; doktor kontrolünde azaltılabilir” Tüm bu uyarılarına rağmen Karatay, tansiyon ilacını aniden bırakmanın son derece tehlikeli olduğunu vurguladı. Karatay, hiçbir ilacı, kremi veya özel ürünü olmadığını da özellikle belirterek, sosyal medyada adı kullanılarak yapılan sahte reklamlara karşı uyardı. “Her bireyin tansiyonu farklıdır” Karatay, tıpta her yaş grubu için normal tansiyon değerlerinin farklı olduğunu hatırlatarak, tek bir standart değerin milyonlarca insan için geçerli olamayacağını söyledi: 40 yaş için 14 normal, 50 yaş için 15 normal, 60 yaş için 16 normal, 70 yaş için 17 normal olabilir. Ayrıca oksijensiz kalan vücutta tansiyonun doğal olarak yükseldiğini ifade etti. “Sağlıklı beslenirseniz tansiyon kendiliğinden düzenlenir” Son bölümde Karatay, tansiyonun gerçek nedeninin toksinler, yanlış beslenme, kabızlık ve mineral eksikliği olduğunu yineledi. Sağlıklı beslenme, hareket, doğal tuzlar ve mineral bakımından zengin gıdalarla tansiyonun dengeye gelebileceğini ifade etti.