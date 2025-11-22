  • İSTANBUL
Canan Karatay yine ezber bozdu: Tansiyon yükseltir! Ne Baş ağrısı ne stres hormonunu ne hormon tansiyonu! Bu kez uyardı

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Canan Karatay yine ezber bozdu: Tansiyon yükseltir! Ne Baş ağrısı ne stres hormonunu ne hormon tansiyonu! Bu kez uyardı

Karatay Sözü YouTube kanalında ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay, bir videosunda tansiyon yüksekliği üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Hipertansiyonun yanlış anlaşıldığını söyleyen Karatay, hem tansiyon ilaçları hem de tuz kısıtlaması konusunda uyardı.

“Hipertansiyon Bir Hastalık Değil, Semptomdur” Videonun başında “Hipertansiyon bir hastalık değildir, bir belirtidir” diyen Karatay, tansiyonun vücuttaki birçok mekanizmanın yanlış gittiğine işaret eden bir sinyal olduğunu vurguladı.

Karatay’a göre tansiyon yükselmesi: Vücutta toksin birikiminin, Mineral eksikliklerinin, Kimyasal ve çevresel zehirlenmelerin, Fiziksel veya mental stresin, bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Karatay, “Benim hipertansiyonum var demek doğru değil. Vücutta bir şeyler yanlış gidiyorsa tansiyon doğal olarak yükselir” dedi. Baş ağrısı ve tansiyon ilişkisine de değinen Karatay, halk arasında yaygın bilinen bir yanlışı düzeltti: “Baş ağrısı tansiyon yapmaz; baş ağrısı stres hormonunu artırır, o hormon tansiyonu yükseltir.”

Karatay, stres altındaki vücudun kortizol salgıladığını ve bunun kan basıncını artırmasının tamamen doğal bir tepki olduğuna dikkat çekti. Tuz Konusunda Tartışmalı Açıklama: “Tuzsuz kalmak tansiyonu yükseltir” Karatay’ın en çok tartışılan sözlerinden biri yine tuz tüketimi üzerine oldu. “Tuz tansiyonu yükseltmez” diyen Karatay, tuzsuz kalmanın vücudu strese soktuğunu söyledi. Karatay ayrıca kristal kaya tuzu önererek endüstriyel sofra tuzunun kimyasal olduğunu belirtti. “Vücudun minerale ihtiyacı vardır. Mineraller eksik olursa tansiyon asla düşmez” dedi.

“İnatçı tansiyon diye bir şey yok” Video boyunca sıkça ilaç eleştirisi yapan Karatay, modern tıpta kullanılan “inatçı tansiyon” tanımını da yanlış buldu. İddiasına göre tansiyon ilaçları ve idrar söktürücüler vücuttan tuzu atıyor, bu da stres hormonu salgılanmasına yol açıyor: “İlaçlar bir anda bırakılmaz; doktor kontrolünde azaltılabilir” Tüm bu uyarılarına rağmen Karatay, tansiyon ilacını aniden bırakmanın son derece tehlikeli olduğunu vurguladı. Karatay, hiçbir ilacı, kremi veya özel ürünü olmadığını da özellikle belirterek, sosyal medyada adı kullanılarak yapılan sahte reklamlara karşı uyardı. “Her bireyin tansiyonu farklıdır” Karatay, tıpta her yaş grubu için normal tansiyon değerlerinin farklı olduğunu hatırlatarak, tek bir standart değerin milyonlarca insan için geçerli olamayacağını söyledi: 40 yaş için 14 normal, 50 yaş için 15 normal, 60 yaş için 16 normal, 70 yaş için 17 normal olabilir. Ayrıca oksijensiz kalan vücutta tansiyonun doğal olarak yükseldiğini ifade etti. “Sağlıklı beslenirseniz tansiyon kendiliğinden düzenlenir” Son bölümde Karatay, tansiyonun gerçek nedeninin toksinler, yanlış beslenme, kabızlık ve mineral eksikliği olduğunu yineledi. Sağlıklı beslenme, hareket, doğal tuzlar ve mineral bakımından zengin gıdalarla tansiyonun dengeye gelebileceğini ifade etti.

