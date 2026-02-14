  • İSTANBUL
Otomotiv
Yeniakit Publisher
İkinci el otomobilde her şey sil baştan: Yeni yönetmelik yolda!
İkinci el otomobilde her şey sil baştan: Yeni yönetmelik yolda!

TOBFED Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Ayözger, hazırlıkları devam eden 'Yeni Otomotiv Ekspertiz Yönetmeliği'nin çok yakında devreye alınacağını açıkladı.

OED ve TOBFED'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve ikinci el araç ticaretinde güveni artırmayı hedefleyen yeni yönetmelik çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yeni düzenlemenin, özellikle teknolojik dönüşüm ve elektrikli araçların sisteme entegrasyonu konusunda değişiklikler getirmesi bekleniyor.

İkinci el araç pazarında şeffaflığı artırmak amacıyla hayata geçirilecek yönetmelik, sektörün teknik altyapısından hizmet standartlarına kadar birçok kriteri güncelleyecek. TOBFED, sektör paydaşlarını bir araya getirerek Ticaret Bakanlığı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile yürütülen teknik çalışmaları koordine ediyor.

Yönetmelik çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, "TS 13805 Oto Ekspertiz Hizmet Yeri Standardı"nın da sektördeki teknolojik dönüşüme ve elektrikli araçların ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

EKSPERTİZ HİZMETLERİNDE KALİTE ARTACAK Yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle ekspertiz hizmetlerinde kalite standartları ve test ekipmanlarının teknik kriterleri netleşerek raporların güvenilirliğinin artırılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ozan Ayözger, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve bakanlıkla sektörün geleceğini belirleyecek kapsamlı bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR FARKLI BİR TEKNOLOJİYE SAHİP Elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçlardan tamamen farklı bir teknolojiye sahip olduğunu vurgulayan Ayözger, batarya sistemleri ve yüksek voltaj altyapısının özel ekipman ve uzmanlık gerektirdiğini, yeni teknik kriterlerin bu ihtiyacı karşılayacak şekilde planlandığını aktardı.

YENİ DÜZENLEME, ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİSİNİ DE KAPSAYACAK Ayözger, elektrikli araçlardaki yüksek voltaj sistemlerinin hem servis hem de ekspertiz aşamasında güvenlik riskleri barındırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde eğitimler öncelik olacak. Eğitimsiz müdahaleler hayati risk taşıyor. Yeni düzenlemeyle teknisyenlerin eğitim süreçlerinin elektrikli araç teknolojisini ve yüksek voltaj güvenliğini kapsayacak şekilde güncellenmesi gündemde. Yeni düzenlemelerle hem tüketiciler korunacak hem de işini doğru ve kaliteli yapan işletmeler daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Amacımız, ikinci el araç pazarında güveni her paydaş için kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek." kaynak: Ekonomim

