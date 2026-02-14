İkinci el otomobilde her şey sil baştan: Yeni yönetmelik yolda!

"Yeni dönemde eğitimler öncelik olacak. Eğitimsiz müdahaleler hayati risk taşıyor. Yeni düzenlemeyle teknisyenlerin eğitim süreçlerinin elektrikli araç teknolojisini ve yüksek voltaj güvenliğini kapsayacak şekilde güncellenmesi gündemde. Yeni düzenlemelerle hem tüketiciler korunacak hem de işini doğru ve kaliteli yapan işletmeler daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Amacımız, ikinci el araç pazarında güveni her paydaş için kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek." kaynak: Ekonomim