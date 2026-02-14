Denizlerin çevik muhafızı Ürdün yolcusu! ASBOT KN-43 sulara inmeden ihracat rekoruna koşuyor

Kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek göl, akarsu ve denizlerde çalışabilecek şekilde dizayn edilen ASBOT, 2 adet 250 beygir outboard motor ile 40 ‘knot’a kadar sürate çıkabiliyor. Botun tekne yapısının klasik üretim/inşa yöntemlerinden farklı olarak modern bir üretim tekniği olan stepli tekne dizaynıyla inşa edilmiş olması, yüksek sürat sağladığı gibi ve bu süratlerdeki stabil seyir sağlıyor. ASBOT; azami hızda 80, iktisadi süratte ise 120 deniz mili seyir sığası kapasitesi ile istenen harekât isterlerini kendi görev yarıçapında rahatlıkla karşılıyor.