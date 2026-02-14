  • İSTANBUL
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Denizlerin çevik muhafızı Ürdün yolcusu! ASBOT KN-43 sulara inmeden ihracat rekoruna koşuyor
Giriş Tarihi:

Denizlerin çevik muhafızı Ürdün yolcusu! ASBOT KN-43 sulara inmeden ihracat rekoruna koşuyor

Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı ASFAT, Ürdün Krallığı Deniz Kuvvetleri ile 5 adet yüksek teknolojili ASBOT deniz platformu üretimi için tarihi bir sözleşmeye imza attı. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleşen imza töreniyle Türkiye’nin deniz platformlarındaki ihracat gücü pekişirken, üretilecek botların Ürdün’ün kıyı güvenliğinde kilit rol oynaması hedefleniyor. 40 knot sürate ulaşabilen ve gelişmiş kompozit yapısıyla dikkat çeken ASBOT’lar, Türk savunma sanayiinin Orta Doğu’daki stratejik derinliğini bir üst seviyeye taşıyor.

Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı ASFAT, Ürdün Deniz Kuvvetleri ile imzaladığı ASBOT sözleşmesine ilişkin detayları resmî X hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Bahse konu sözleşme, Ürdün Krallığı Deniz Kuvvetleri Komutanı Albay Hisham Khaleel Al-Jarrah ile ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş tarafından imzalandı. İmza törenine ayrıca İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin de iştirak etti.

Anlaşma kapsamında üretilecek ASBOT KN-43 platformlarının, Ürdün Krallığı Deniz Kuvvetleri’nin kıyı güvenliği, devriye ve çeşitli deniz görevlerindeki operasyonel kabiliyetlerini artırması hedefleniyor. Proje, Türkiye ile Ürdün arasındaki savunma sanayii iş birliğinin deniz platformları alanında somut bir çıktısı olarak değerlendiriliyor. Bahse konu sözleşmenin, iki ülke arasındaki teknik iş birliğini ve savunma alanındaki ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşıması bekleniyor.

ASBOT KN-35, yüksek süratlerdeki manevra kabiliyeti ve yüksek denizcilik özelliği ile yapılan testlerden tam not almıştır. 10.2 metre uzunluğunda ve 3.2 metre genişliğindeki ASBOT, çift stepli kayıcı gövde yapısına sahip. Gelişmiş kompozitten vakum infüzyon teknolojisi ile üretilen ve Türk Loydu klaslı olan ASBOT tam yolda iken, tam iskele ve tam sancak dönüşü yapabilecek şekilde tasarlandı.

Kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek göl, akarsu ve denizlerde çalışabilecek şekilde dizayn edilen ASBOT, 2 adet 250 beygir outboard motor ile 40 ‘knot’a kadar sürate çıkabiliyor. Botun tekne yapısının klasik üretim/inşa yöntemlerinden farklı olarak modern bir üretim tekniği olan stepli tekne dizaynıyla inşa edilmiş olması, yüksek sürat sağladığı gibi ve bu süratlerdeki stabil seyir sağlıyor. ASBOT; azami hızda 80, iktisadi süratte ise 120 deniz mili seyir sığası kapasitesi ile istenen harekât isterlerini kendi görev yarıçapında rahatlıkla karşılıyor.

