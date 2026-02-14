Denizlerin çevik muhafızı Ürdün yolcusu! ASBOT KN-43 sulara inmeden ihracat rekoruna koşuyor
Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı ASFAT, Ürdün Krallığı Deniz Kuvvetleri ile 5 adet yüksek teknolojili ASBOT deniz platformu üretimi için tarihi bir sözleşmeye imza attı. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleşen imza töreniyle Türkiye’nin deniz platformlarındaki ihracat gücü pekişirken, üretilecek botların Ürdün’ün kıyı güvenliğinde kilit rol oynaması hedefleniyor. 40 knot sürate ulaşabilen ve gelişmiş kompozit yapısıyla dikkat çeken ASBOT’lar, Türk savunma sanayiinin Orta Doğu’daki stratejik derinliğini bir üst seviyeye taşıyor.