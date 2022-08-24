2022-08-24 10:16:55 En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu
Dünyanın en fazla petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı. Verilere göre; 2021 yılı başında ise toplam üretilebilir petrol rezervi 1 trilyon 779 milyar varile yükseldi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ülkeleri tek tek sıraladığı listede Türkiye de yer alıyor. Dünyada petrol rezerv yarışı devam ederken, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ise TPAO’ya üç ilde arama ruhsatı verildi. Peki Türkiye’de hangi illerde petrol var? En çok petrol rezervine sahip ülkeler hangileri? İşte detaylar...