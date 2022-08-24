En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), en çok petrol rezervine sahip ülkelerin güncel listesini yayımladı. Verilere göre, toplam üretilebilir petrol rezervi 1 trilyon 779 milyar varile yükselirken Türkiye’nin pek çok ülkeyi geride bırakması dikkat çekti. Öte yandan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa sınırlarındaki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri ise şu şekilde: