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Ekonomi
23
En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

2022-08-24 10:16:55
En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

Dünyanın en fazla petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı. Verilere göre; 2021 yılı başında ise toplam üretilebilir petrol rezervi 1 trilyon 779 milyar varile yükseldi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ülkeleri tek tek sıraladığı listede Türkiye de yer alıyor. Dünyada petrol rezerv yarışı devam ederken, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ise TPAO’ya üç ilde arama ruhsatı verildi. Peki Türkiye’de hangi illerde petrol var? En çok petrol rezervine sahip ülkeler hangileri? İşte detaylar...

#1
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), en çok petrol rezervine sahip ülkelerin güncel listesini yayımladı. Verilere göre, toplam üretilebilir petrol rezervi 1 trilyon 779 milyar varile yükselirken Türkiye’nin pek çok ülkeyi geride bırakması dikkat çekti. Öte yandan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa sınırlarındaki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri ise şu şekilde:

#2
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

SUUDİ ARABİSTAN 258 milyar varil

#3
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

İRAN 208 milyar varil

#4
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

KANADA 170 milyar varil

#5
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

KUVEYT 101 milyar varil

#6
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 97 milyar varil

#7
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

RUSYA 80 milyar varil

#8
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

LİBYA 48 milyar varil

#9
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

ABD 47 milyar varil

#10
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

NİJERYA 36 milyar varil

#11
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

KAZAKİSTAN 30 milyar varil

#12
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

ÇİN HALK CUMHURİYETİ 26 milyar varil

#13
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

KATAR 25 milyar varil

#14
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

BREZİLYA 13 milyar varil

#15
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

CEZAYİR 12 milyar varil

#16
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

EKVADOR 8 milyar varil

#17
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

NORVEÇ 8 milyar varil

#18
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

AZERBAYCAN 7 milyar varil

#19
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

TÜRKİYE 340 milyon varil

#20
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

ALMANYA 115 milyon varil

#21
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

FRANSA 62 milyon varil

#22
Foto - En fazla petrol rezervine sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

JAPONYA 44 milyon varil

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