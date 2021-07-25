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En fazla menzile sahip elektrikli otomobiller

2021-07-25 03:08:07
En fazla menzile sahip elektrikli otomobiller

Elektrikli otomobiller, günümüzde oldukça popüler bir hale geldi ve batarya kapasiteleri de giderek artıyor.

#1
Foto - Elektrikli otomobil almak isteyenlerin en çok dikkat ettiği şeylerden biri de menzil. Tek şarjla gidilebilecek maksimum mesafeyi gösteren bu kavram, tasarruf için oldukça önemli.

Elektrikli otomobil almak isteyenlerin en çok dikkat ettiği şeylerden biri de menzil. Tek şarjla gidilebilecek maksimum mesafeyi gösteren bu kavram, tasarruf için oldukça önemli.

#2
Foto - Biz de sizler için, şu anda piyasada olan veya yakın zaman içinde satışa çıkacak otomobiller arasında en çok menzil sunan modelleri listeledik.

Biz de sizler için, şu anda piyasada olan veya yakın zaman içinde satışa çıkacak otomobiller arasında en çok menzil sunan modelleri listeledik.

#3
Foto - 2021 Hyundai Kona Electric: 413 km - Hyundai Kona'nın tamamen elektrikli versiyonu olan Kona Electric (EV), kompakt boyutlara sahip olmasıyla ve iyi menzil sunmasıyla biliniyor. 37.400 dolardan satılan otomobil, 64 kWh batarya kapasitesi sunuyor.

2021 Hyundai Kona Electric: 413 km - Hyundai Kona'nın tamamen elektrikli versiyonu olan Kona Electric (EV), kompakt boyutlara sahip olmasıyla ve iyi menzil sunmasıyla biliniyor. 37.400 dolardan satılan otomobil, 64 kWh batarya kapasitesi sunuyor.

#4
Foto - 2021 Chevrolet Bolt EV: 414 km - Geçtiğimiz yıllarda Avrupa'dan çekilme kararı alan Chevrolet, anavatanı ABD gibi ülkelerde hiç bilmediğimiz birçok yeni modele sahip. Bolt EV adlı bu elektrikli hatchback model, 31 bin dolardan satılıyor ve 65 kWh batarya kapasitesi sunuyor.

2021 Chevrolet Bolt EV: 414 km - Geçtiğimiz yıllarda Avrupa'dan çekilme kararı alan Chevrolet, anavatanı ABD gibi ülkelerde hiç bilmediğimiz birçok yeni modele sahip. Bolt EV adlı bu elektrikli hatchback model, 31 bin dolardan satılıyor ve 65 kWh batarya kapasitesi sunuyor.

#5
Foto - 2021 Volkswagen ID.4 Pro: 416 km - Volkswagen'in ilk elektrikli SUV modeli olan ve

2021 Volkswagen ID.4 Pro: 416 km - Volkswagen'in ilk elektrikli SUV modeli olan ve "Dünyada Yılın Otomobili" ödülüne layık görülen ID.4'ün Pro adlı versiyonu da başarılı menzil değerine sahip. 40 bin dolara satılan otomobilin batarya kapasitesi ise 82 kWh.

#6
Foto - 2021 Tesla Model 3 Standard Plus: 421 km - Son yıllarda satış rekorları kıran otomobil, aynı zamanda markanın en çok satan modellerinden bir tanesi. 53.6 kWh batarya kapasitesi bulunan Model 3'ün satış fiyatı ise 39 bin 990 dolar.

2021 Tesla Model 3 Standard Plus: 421 km - Son yıllarda satış rekorları kıran otomobil, aynı zamanda markanın en çok satan modellerinden bir tanesi. 53.6 kWh batarya kapasitesi bulunan Model 3'ün satış fiyatı ise 39 bin 990 dolar.

#7
Foto - 2021 Ford Mach-E Extended Range AWD: 432 km - Ford'un başarılı elektrikli SUV modeli Mustang Mach-E'nin

2021 Ford Mach-E Extended Range AWD: 432 km - Ford'un başarılı elektrikli SUV modeli Mustang Mach-E'nin "Extended Range" yani "Uzun Menzil" versiyonu, 55 bin 300 dolara satılıyor ve 98.8 kWh batarya kapasitesi sunuyor.

#8
Foto - 2021 Tesla Model Y Performance: 485 km - Tesla Model Y, 3.5 saniyelik harika bir 0-100 km/s hızlanma değerine sahip olmasıyla şaşırtıyor. 82kWh bataryaya sahip modelin satış fiyatı ise 60 bin 990 dolar.

2021 Tesla Model Y Performance: 485 km - Tesla Model Y, 3.5 saniyelik harika bir 0-100 km/s hızlanma değerine sahip olmasıyla şaşırtıyor. 82kWh bataryaya sahip modelin satış fiyatı ise 60 bin 990 dolar.

#9
Foto - 2021 Ford Mach-E California Route 1 / Extended RWD: 488 km - Ford Mustang Mach-E'nin bu versiyonu, başarılı menzil değerine ek olarak Route 1 adlı özel donanım paketi sayesinde çıtayı daha da yukarıya çıkartıyor. Otomobilin batarya kapasitesi ise 98.8 kWh.

2021 Ford Mach-E California Route 1 / Extended RWD: 488 km - Ford Mustang Mach-E'nin bu versiyonu, başarılı menzil değerine ek olarak Route 1 adlı özel donanım paketi sayesinde çıtayı daha da yukarıya çıkartıyor. Otomobilin batarya kapasitesi ise 98.8 kWh.

#10
Foto - Tesla Model 3 Performance: 504 km - Tesla Model 3'ün Performance paketi, yüksek performansına rağmen yüksek de bir batarya kapasitesine (82 kWh) sahip olduğu için iyi bir menzil değeri de sunabiliyor.

Tesla Model 3 Performance: 504 km - Tesla Model 3'ün Performance paketi, yüksek performansına rağmen yüksek de bir batarya kapasitesine (82 kWh) sahip olduğu için iyi bir menzil değeri de sunabiliyor.

#11
Foto - Tesla Model Y Long Range: 522 km - lektrikli crossover segmentini domine eden Tesla Model Y,

Tesla Model Y Long Range: 522 km - lektrikli crossover segmentini domine eden Tesla Model Y, "Long Range" yani "Uzun Menzil" adlı versiyonunda performanstan ödün verip menzile odaklanıyor. 82 kWh batarya kapasitesine sahip aracın satış fiyatı 52 bin 500 dolardan başlıyor.

#12
Foto - Tesla Model 3 Long Range: 565 km - Tesla Model 3'ün Long Range versiyonunda da durum Model Y Long Range'dekine benzer. Bu uzun menzil odaklı versiyonlar performanstan biraz ödün vererek daha iyi menzil değerleri sunuyor.

Tesla Model 3 Long Range: 565 km - Tesla Model 3'ün Long Range versiyonunda da durum Model Y Long Range'dekine benzer. Bu uzun menzil odaklı versiyonlar performanstan biraz ödün vererek daha iyi menzil değerleri sunuyor.

#13
Foto - Tesla Model S Plaid: 625 km - Geçtiğimiz haftalarda ilk müşterilerine teslim edilen 3 elektrik motorlu Tesla Model S Plaid, 1.020 beygir gibi üstün bir güç değerine ve 1.99 saniye gibi inanılmaz bir 0-100 km/s hızlanma değerine sahip. Dünyanın en iyi elektrikli araçlarından biri haline gelen model, 100 kWh kapasite ile 130 bin dolardan satılıyor.

Tesla Model S Plaid: 625 km - Geçtiğimiz haftalarda ilk müşterilerine teslim edilen 3 elektrik motorlu Tesla Model S Plaid, 1.020 beygir gibi üstün bir güç değerine ve 1.99 saniye gibi inanılmaz bir 0-100 km/s hızlanma değerine sahip. Dünyanın en iyi elektrikli araçlarından biri haline gelen model, 100 kWh kapasite ile 130 bin dolardan satılıyor.

#14
Foto - Rivian R1T :640 km - Tesla Cybertruck'ın en büyük rakibi olan Rivian R1T, Cybertruck'tan daha erken piyasaya çıkacak olmasıyla bir adım öne çıkıyor. 73 bin dolardan satılacak otomobil, 135-180 kWh arasında değişen batarya donanımlarıyla geliyor.

Rivian R1T :640 km - Tesla Cybertruck'ın en büyük rakibi olan Rivian R1T, Cybertruck'tan daha erken piyasaya çıkacak olmasıyla bir adım öne çıkıyor. 73 bin dolardan satılacak otomobil, 135-180 kWh arasında değişen batarya donanımlarıyla geliyor.

#15
Foto - Mercedes EQS 450+: 640 km - Mercedes-Benz S-Serisi'nin elektrikli versiyonu olarak düşünülebilecek olan EQS, S-Serisi'nden daha etkileyici bir tasarıma sahip. 100 bin dolardan satılan otomobilin batarya kapasitesi 107.8 kWh.

Mercedes EQS 450+: 640 km - Mercedes-Benz S-Serisi'nin elektrikli versiyonu olarak düşünülebilecek olan EQS, S-Serisi'nden daha etkileyici bir tasarıma sahip. 100 bin dolardan satılan otomobilin batarya kapasitesi 107.8 kWh.

#16
Foto - Lucid Air Dream Edition: 805 km - Lucid Air henüz piyasaya çıkmadı. Fakat yakın zamanda piyasaya çıkacak otomobiller arasında en yüksek menzil değerini sunan araç olacak. 113kWh batarya kapasitesine sahip aracın satış fiyatı ise muhtemelen 170 bin dolar civarında açıklanacak.

Lucid Air Dream Edition: 805 km - Lucid Air henüz piyasaya çıkmadı. Fakat yakın zamanda piyasaya çıkacak otomobiller arasında en yüksek menzil değerini sunan araç olacak. 113kWh batarya kapasitesine sahip aracın satış fiyatı ise muhtemelen 170 bin dolar civarında açıklanacak.

#17
Foto - Lucid Air Grand Touring: 827 km - Lucid Air'in Grand Touring adlı versiyonu, standart versiyonundan daha da fazla menzil sunuyor. Lucid'in planlarında bir aksama olmazsa bu araç, yakın geleceğin en yüksek menzilli elektrikli otomobili olacak. Aracın batarya kapasitesi ise 113 kWh.

Lucid Air Grand Touring: 827 km - Lucid Air'in Grand Touring adlı versiyonu, standart versiyonundan daha da fazla menzil sunuyor. Lucid'in planlarında bir aksama olmazsa bu araç, yakın geleceğin en yüksek menzilli elektrikli otomobili olacak. Aracın batarya kapasitesi ise 113 kWh.

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