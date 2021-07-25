En fazla menzile sahip elektrikli otomobiller

Tesla Model S Plaid: 625 km - Geçtiğimiz haftalarda ilk müşterilerine teslim edilen 3 elektrik motorlu Tesla Model S Plaid, 1.020 beygir gibi üstün bir güç değerine ve 1.99 saniye gibi inanılmaz bir 0-100 km/s hızlanma değerine sahip. Dünyanın en iyi elektrikli araçlarından biri haline gelen model, 100 kWh kapasite ile 130 bin dolardan satılıyor.