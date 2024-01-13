En çok tercih edilenler! İşte 2023'ün en çok satan 2.el otomobilleri

Bu modelleri, 22 bin 366 satışla VW Cady, 21 bin 346 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 18 bin 173 ile VW Transporter, 17 bin 999 ile Ford Transit, 14 bin 815 ile Renault Kangoo, 12 bin 51 ile Peugeot Partner ve 11 bin 809 ile Citroen Berlingo izledi. Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 73,3'ünü oluşturdu. Türkiye pazarı satış hızı, ortalama 48 gün seviyesinde kaydedilirken, en hızlı satılan marka 39 günle Renault oldu. En yavaş satılan marka ise 70 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.