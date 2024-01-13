En çok tercih edilenler! İşte 2023'ün en çok satan 2.el otomobilleri

İkinci el çevrim içi pazarda 2023'te en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 241 bin 656 satış ile Volkswagen oldu. Bunu, 230 bin 154 ile Renault ve 223 bin 745 ile Fiat takip etti. Satış sıralamasında 183 bin 866 adetle Ford, 105 bin 568 ile BMW, 99 bin 259 adetle Opel, 90 bin 578 ile Peugeot, 90 bin 324 ile Mercedes-Benz, 88 bin 142 ile Hyundai ve 70 bin 299 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.