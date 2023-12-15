2023-12-15 16:40:58 En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı
Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu.
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Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu.
SUV otomobiller, 425 bin 661 adet satış rakamıyla yüzde 50,6 paya sahip. Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli...
20 - TOYOTA COROLLA CROSS: Toyota'nın Corolla Cross modeli 7 bin 395 adetlik satış gerçekleştirdi.
19 - VOLKSWAGEN TİGUAN: Volkswagen Tiguan 7 bin 819 adetlik satış gerçekleştirdi.
18 - PEUGEOT 408: Peugeot 408 - 8 bin 091 adet
17 - VOLKSWAGEN TAİGO: Volkswagen Taigo 8 bin 507 adetlik satış gerçekleştirdi.
16 - HYUNDAİ TUCSON: Hyundai Tucson 8 bin 759 adet satıldı.
15 - DACİA SANDERO STEPWAY: Dacia Sandero Stepway 9 bin 450 adet satıldı.
14 - CHERY TIGGO 7 PRO: Chery Tiggo 7 Pro 11 bin 299 adet satıldı.
13 - TESLA MODEL Y: Tesla Model Y 11 bin 600 adet satış gerçekleştirdi.
12 - CHERY OMODA 5: Chery Omoda 5 - 11 bin 774 adet
11 - OPEL CROSSLAND: Opel Crossland 11 bin 924 adet satıldı.
10 - CHERY TIGGO 8 PRO: Chery Tiggo 8 Pro - 12 bin 258 adet
9 - TOGG T10X: Togg T10X 13 bin 572 adet satış gerçekleştirdi.
8 - OPEL MOKKA: Opel Mokka 13 bin 885 adet satış gerçekleştirdi.
7 - VOLKSWAGEN T-ROC: Volkswagen T-ROC, 14 bin 206 adetlik satış rakamına ulaştı.
6 - NİSSAN QASHQAİ: Nissan Qashqai 14 bin 321 adet satıldı.
5 - HYUNDAİ BAYON: Hyundai Bayon 15 bin 547 adet satıldı.
4 - PEUGEOT 2008: Peugeot 2008 16 bin 089 adet
3 - PEUGEOT 3008: 3. sırada olan Peugeot 3008 16 bin 097 adet satıldı.
2 - DACİA DUSTER: 2. sırada 21 bin 642 adetlik satışla Dacia Duster yer alıyor.
1 - FİAT EGEA CROSS: Listenin 1 numarasında yer alan Fiat Egea Cross 36 bin 329 adetlik satış gerçekleştirdi.
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