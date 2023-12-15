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Otomotiv
22
En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

2023-12-15 16:40:58
En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu.

#1
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

SUV otomobiller, 425 bin 661 adet satış rakamıyla yüzde 50,6 paya sahip. Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli...

#2
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

20 - TOYOTA COROLLA CROSS: Toyota'nın Corolla Cross modeli 7 bin 395 adetlik satış gerçekleştirdi.

#3
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

19 - VOLKSWAGEN TİGUAN: Volkswagen Tiguan 7 bin 819 adetlik satış gerçekleştirdi.

#4
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

18 - PEUGEOT 408: Peugeot 408 - 8 bin 091 adet

#5
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

17 - VOLKSWAGEN TAİGO: Volkswagen Taigo 8 bin 507 adetlik satış gerçekleştirdi.

#6
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

16 - HYUNDAİ TUCSON: Hyundai Tucson 8 bin 759 adet satıldı.

#7
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

15 - DACİA SANDERO STEPWAY: Dacia Sandero Stepway 9 bin 450 adet satıldı.

#8
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

14 - CHERY TIGGO 7 PRO: Chery Tiggo 7 Pro 11 bin 299 adet satıldı.

#9
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

13 - TESLA MODEL Y: Tesla Model Y 11 bin 600 adet satış gerçekleştirdi.

#10
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

12 - CHERY OMODA 5: Chery Omoda 5 - 11 bin 774 adet

#11
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

11 - OPEL CROSSLAND: Opel Crossland 11 bin 924 adet satıldı.

#12
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

10 - CHERY TIGGO 8 PRO: Chery Tiggo 8 Pro - 12 bin 258 adet

#13
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

9 - TOGG T10X: Togg T10X 13 bin 572 adet satış gerçekleştirdi.

#14
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

8 - OPEL MOKKA: Opel Mokka 13 bin 885 adet satış gerçekleştirdi.

#15
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

7 - VOLKSWAGEN T-ROC: Volkswagen T-ROC, 14 bin 206 adetlik satış rakamına ulaştı.

#16
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

6 - NİSSAN QASHQAİ: Nissan Qashqai 14 bin 321 adet satıldı.

#17
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

5 - HYUNDAİ BAYON: Hyundai Bayon 15 bin 547 adet satıldı.

#18
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

4 - PEUGEOT 2008: Peugeot 2008 16 bin 089 adet

#19
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

3 - PEUGEOT 3008: 3. sırada olan Peugeot 3008 16 bin 097 adet satıldı.

#20
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

2 - DACİA DUSTER: 2. sırada 21 bin 642 adetlik satışla Dacia Duster yer alıyor.

#21
Foto - En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

1 - FİAT EGEA CROSS: Listenin 1 numarasında yer alan Fiat Egea Cross 36 bin 329 adetlik satış gerçekleştirdi.

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