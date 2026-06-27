En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar altını var?
Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip 10 ülkesi resmi olarak açıklandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip 10 ülkesi resmi olarak açıklandı.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, merakla beklenen listede Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı sorusu da yanıt buldu.
Altının stratejik önemine dikkat çeken ekonomi uzmanları, "Küresel ekonomide güvenli liman olarak görülen altın, yine dengeleri belirleyen en kritik göstergelerden biri oldu." değerlendirmesinde bulundu.
KÜRESEL REZERVLERDE İLK 10 ÜLKE Rezerv miktarlarının ülkelerin ekonomik gücünü ve krizlere karşı dayanıklılığını yansıttığını belirten analistler, "Merakla beklenen listede Türkiye'nin konumu, uluslararası piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ülkelerin finansal güvencesi olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
İşte en çok rezerve sahip 10 ülke..
10) Türkiye - 641 ton
9) Japonya - 846 ton
8) Hindistan - 880 ton
7) İsviçre - 1040 ton
5) Rusya - 2330 ton
4) Fransa - 2437 ton
3) İtalya- 2452 ton
2) Almanya - 3350 ton
1) Amerika Birleşik Devletleri - 8133 ton
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