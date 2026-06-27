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Dünya
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Yeniakit Publisher
En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar altını var?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar altını var?

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip 10 ülkesi resmi olarak açıklandı.

#1
Foto - En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar altını var?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, merakla beklenen listede Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı sorusu da yanıt buldu.

#2
Foto - En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar altını var?

Altının stratejik önemine dikkat çeken ekonomi uzmanları, "Küresel ekonomide güvenli liman olarak görülen altın, yine dengeleri belirleyen en kritik göstergelerden biri oldu." değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar altını var?

KÜRESEL REZERVLERDE İLK 10 ÜLKE Rezerv miktarlarının ülkelerin ekonomik gücünü ve krizlere karşı dayanıklılığını yansıttığını belirten analistler, "Merakla beklenen listede Türkiye'nin konumu, uluslararası piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ülkelerin finansal güvencesi olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar altını var?

İşte en çok rezerve sahip 10 ülke..

#5
Foto - En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar altını var?

10) Türkiye - 641 ton

#6
Foto - En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar altını var?

9) Japonya - 846 ton

#7
Foto - En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar altını var?

8) Hindistan - 880 ton

#8
Foto - En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar altını var?

7) İsviçre - 1040 ton

#9
Foto - En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar altını var?

5) Rusya - 2330 ton

#10
Foto - En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar altını var?

4) Fransa - 2437 ton

#11
Foto - En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar altını var?

3) İtalya- 2452 ton

#12
Foto - En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar altını var?

2) Almanya - 3350 ton

#13
Foto - En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar altını var?

1) Amerika Birleşik Devletleri - 8133 ton

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