  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
11
En az 4 kişi hayatını kaybetti! O ülkede son durum

2023-02-22 08:55:25
En az 4 kişi hayatını kaybetti! O ülkede son durum

Yeni Zelanda’da meydana gelen toprak kayması sebebiyle bazı evler hasar gördü.

#1
Foto - En az 4 kişi hayatını kaybetti! O ülkede son durum

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde 27 Ocak'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 4 kişi hayatını kaybetti.

#2
Foto - En az 4 kişi hayatını kaybetti! O ülkede son durum

Afet sonrası Remuera bölgesinde toprak kayması nedeniyle bazı evler hasar gördü.

#3
Foto - En az 4 kişi hayatını kaybetti! O ülkede son durum

#4
Foto - En az 4 kişi hayatını kaybetti! O ülkede son durum

#5
Foto - En az 4 kişi hayatını kaybetti! O ülkede son durum

#6
Foto - En az 4 kişi hayatını kaybetti! O ülkede son durum

#7
Foto - En az 4 kişi hayatını kaybetti! O ülkede son durum

#8
Foto - En az 4 kişi hayatını kaybetti! O ülkede son durum

#9
Foto - En az 4 kişi hayatını kaybetti! O ülkede son durum

#10
Foto - En az 4 kişi hayatını kaybetti! O ülkede son durum

Türkiye depremlerle savaşırken Yunan spikerden aşağılık sözler!
Dünya

Türkiye depremlerle savaşırken Yunan spikerden aşağılık sözler!

Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türkiye ile ilgili aşağılık bir yayına imza attı.
İslam Memiş'ten gram altın için 'banka' uyarısı: Bilmeniz gerekiyor... Sebebi bakın neymiş!
Ekonomi

İslam Memiş'ten gram altın için 'banka' uyarısı: Bilmeniz gerekiyor... Sebebi bakın neymiş!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bankaların makas aralığını daha da açarak ekrandaki fiyatları bakıp alım yapmak isteyen gram al..
Türkiye’de satılan otomobiller! İkinci el otomobil piyasasında beklenmedik tahmin: Öyle ki fiyatlar uçuşa geçti!
Otomotiv

Türkiye’de satılan otomobiller! İkinci el otomobil piyasasında beklenmedik tahmin: Öyle ki fiyatlar uçuşa geçti!

Sıfır araç satın almak zorken artık ikinci el araçlar için aynı şeylerden söz edebilmek mümkün. Çünkü sıfır araç piyasasında olduğu gibi iki..
Vatandaşla dalga mı geçiyorsunuz? İşte Akşener'in depremzedelere layık gördüğü yer
Gündem

Vatandaşla dalga mı geçiyorsunuz? İşte Akşener'in depremzedelere layık gördüğü yer

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in depremzedelerin konaklaması için önerdiği İstanbul Finans Merkezi’nde inşaatın devam ettiği ve barı..
Kuruluş Osman'nın başrol oyuncusu Burak Özçivit 'helal olsun' dedirtti! Bakın deprem hamlesi!
Aktüel

Kuruluş Osman'nın başrol oyuncusu Burak Özçivit 'helal olsun' dedirtti! Bakın deprem hamlesi!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan şiddetli depremler 10 ilde yıkıma yol açtı. 'Kuruluş: Osman' dizisinin dizis..
Selçuk Bayraktar'a çirkin iftira! Baykar'dan açıklama geldi... Merak ediliyordu!
Aktüel

Selçuk Bayraktar'a çirkin iftira! Baykar'dan açıklama geldi... Merak ediliyordu!

Türkiye, tüm kurumlarıyla Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerle yaraları sarmak için harekete geçerken, dezenformasyonlarla da mücadel..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23