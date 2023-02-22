2023-02-22 08:55:25 En az 4 kişi hayatını kaybetti! O ülkede son durum
Yeni Zelanda’da meydana gelen toprak kayması sebebiyle bazı evler hasar gördü.
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Yeni Zelanda’da meydana gelen toprak kayması sebebiyle bazı evler hasar gördü.
Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde 27 Ocak'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 4 kişi hayatını kaybetti.
Afet sonrası Remuera bölgesinde toprak kayması nedeniyle bazı evler hasar gördü.
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