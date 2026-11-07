Otomobil devinden sıra dışı tasarım! İlk kez görücüye çıktı!
Hyundai’nin en çok satan SUV modellerinden Tucson, beşinci nesliyle radikal bir değişime imza attı.
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Hyundai’nin en çok satan SUV modellerinden Tucson, beşinci nesliyle radikal bir değişime imza attı.
Boyutları büyüyen, keskin hatlarıyla sert bir karaktere bürünen ve kabininde Pleos bilgi-eğlence sistemine geçiş yapan yeni Tucson, 2027 model yılıyla yollara çıkmaya hazırlanıyor.
Hyundai’nin küresel pazarda en çok ilgi gören SUV modellerinden Tucson, beşinci nesliyle otomobil dünyasına "merhaba" demeye hazırlanıyor. Kıvrımlı ve yumuşak hatlara sahip mevcut kasasına veda eden ikonik model, yeni jenerasyonuyla birlikte tamamen farklı bir görsel kimliğe büründü.
KESKİN HATLAR VE GÜÇLÜ DURUŞ 2027 model yılı etiketiyle yollara çıkacak olan yeni Tucson, markanın daha önce tanıttığı 'Crater Concept' çalışmasından izler taşıyor.
Araç; dikey olarak konumlandırılan aydınlatma grubu, keskin gövde yüzeyleri ve belirgin biçimde köşeli hatlarıyla selefine kıyasla çok daha sert ve dinamik bir karaktere kavuştu.
YENİ HYUNDAİ TUCSON BÜYÜDÜ Tasarımındaki radikal değişimi boyutlarına da yansıtan beşinci jenerasyon, ailelerin kullanımına çok daha uygun bir yapı sunuyor. Beşinci nesil Tucson yalnızca görünüşüyle değil, boyutlarıyla da değişti. Yeni model, selefine kıyasla 60 mm uzayarak 4.700 mm uzunluğa ulaştı. Gövde genişliği ise 40 mm artırılarak 1.905 mm’ye çıkarıldı.
Aks mesafesi ve genişlikteki bu artış, özellikle arka koltuk yolcuları için oldukça cömert bir diz ve yaşam alanı vaat ediyor.
KOKPİTTE TEKNOLOJİ DEVRİMİ: PLEOS BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİ Kabine adım atıldığında ilk dikkat çeken detay, iç mekân mimarisinin baştan aşağı yenilenmiş olması. Önceki kasada yer alan birleşik kavisli çift ekran konsepti tamamen rafa kaldırıldı. Bunların yerini orta konsola dikey biçimde konumlandırılan tablet formundaki 'Pleos bilgi-eğlence ekranı' aldı.
Sürücünün önünde daha ince ve yatay tasarlanmış dijital bir gösterge paneli yer alırken, köşeleri yumuşatılmış yeni dört kollu direksiyon simidi de iç mekândaki modern havayı destekliyor.
ARAZİ RUHU SEVENLERE: TUCSON XRT Standart versiyonun yanı sıra Hyundai, macerasever kullanıcılar için Tucson XRT modelini de ön gösterimle sergiledi. Kendine has agresif tampon tasarımı, kalın gövde koruma plastikleri ve ekstra köşeli detaylarıyla XRT, tam bir arazi aracı hissi uyandırıyor. Ancak bu versiyonun süspansiyon yüksekliği veya dört tekerlekten çekiş sisteminde teknik bir geliştirme sunup sunmayacağı henüz açıklanmadı.
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