Otomobil devinden sıra dışı tasarım! İlk kez görücüye çıktı!

ARAZİ RUHU SEVENLERE: TUCSON XRT Standart versiyonun yanı sıra Hyundai, macerasever kullanıcılar için Tucson XRT modelini de ön gösterimle sergiledi. Kendine has agresif tampon tasarımı, kalın gövde koruma plastikleri ve ekstra köşeli detaylarıyla XRT, tam bir arazi aracı hissi uyandırıyor. Ancak bu versiyonun süspansiyon yüksekliği veya dört tekerlekten çekiş sisteminde teknik bir geliştirme sunup sunmayacağı henüz açıklanmadı.